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Gündem 15 yaşın altındakiler veli izni olmadan sosyal medya kullanamayacak
Gündem

15 yaşın altındakiler veli izni olmadan sosyal medya kullanamayacak

Yeniakit Publisher
2023-06-29 12:26:00 -
15 yaşın altındakiler veli izni olmadan sosyal medya kullanamayacak

Fransa’da 15 yaşının altındaki çocukların sosyal medya platformlarına kaydolmasını ve kullanmasını veli iznine tabi tutan tasarı kabul edildi.

Fransa Ulusal Meclisi’nde, milletvekilleri, sosyal medyada nefretle mücadele etmeyi amaçlayan yasa tasarısını 2. kez görüştü. Meclis, 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya platformlarına kaydolmasını ve kullanmasını veli iznine tabi tutan tasarıyı kabul etti.

Oturumda oy birliğiyle kabul edilen tasarı, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kaydolması için velisinden izin almasını zorunlu kılıyor.

Tasarıya göre; Kurallara uymayan platformlara, dünya genelindeki cirosunun yüzde 1’ine kadar para cezası verilebilecek ve veliler, platformlardan, 15 yaşından küçük çocuklarının sosyal medya hesaplarını askıya almasını talep edebilecek.

Tasarı, sosyal medya ve çevrim içi platformların, adli soruşturmalar kapsamında 10 günde elektronik içeriklerle ilgili yasal taleplere yanıt verme zorunluluğunu da kapsıyor.
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Tasarı Fransız Parlamentosunun diğer kanadını oluşturan Senatoda yeniden görüşülecek.

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Yorumlar

Ahmet Tunç

Çok teşekkürler. Yoksa satanist olup Mekek Mosso dinliyor.
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