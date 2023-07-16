15 Temmuz‘un yıldönümünde Sözcü gazetesi safını böyle gösterdi
15 Temmuz hain darbe girişiminde milyonlar darbecilere karşı direnmek için sokağa çıktı. 15 Temmuz’un yıldönümünde Sözcü TV kaliteli uyku tavsiyeleri yaparak safını belli etti.
Hain darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 7 yıl geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbeyi 'tiyatro' olarak niteleyerek FETÖ'cüleri aklamaya kalktı.
Darbeyi görmezden gelen solak medya ipe sapa gelmez iddialar ortaya atarak darbeyi sulandırmaya kalktı.
En son Sözcü TV, 15 Temmuz'un yıl dönümünde 'Kaliteli uyku için ne yapmalıyız' sorusunun cevabını aradı.
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