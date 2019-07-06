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15 Temmuz'un yeni logosu belli oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında yurt genelinde düzenlenecek olan etkinliklerde kullanılması planlanan yeni logo tasarımını tanıttı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:37
15 Temmuz'un yeni logosu belli oldu

15 Temmuz'un yeni logosu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından tanıtıldı. Demokrasinin ve millet iradesinin kazandığı kutlu günün etkinliklerinde kullanılacak olan yeni logo tasarımı oldukça beğenildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıldönümü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin hazırlığına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi karşısında aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümünde düzenlenecek etkinlikler için hazırlıkların devam ettiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yurt genelinde anma etkinliklerinin düzenlenmesine ilişkin yayımlanan genelge kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 'www.15temmuz.gov.tr' adlı internet sitesi oluşturuldu. İnternet sitesinde 15 Temmuz ile ilgili gerçekleştirilecek proje ve etkinliklerde kullanılmak üzere kurumsal kimlik haritasına uygun şekilde hazırlanan yeni logo, afiş, duyuru, davetiye ve ilan benzeri belge ve görsel dokümanlar yer alıyor. 'www.15temmuz.gov.tr' sitesinde ayrıca etkinliklerde kullanılacak 15 Temmuz fotoğraf seçkisi ile özel olarak hazırlanan videolar ve diğer dokümanlar bulunuyor."

15 Temmuz'un yeni logosu

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:37
  1. yeni logo
  2. 15 Temmuz
  3. GÜNCEL Haberleri

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  • Hatıra para Hatıra para 21 dk önce
    Nasilsin bir yüzü türkçe olimpiyatları bir yüzü 15 TEMMUZ..her iki taraftada RTE nin silueti olsun iyi olur

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