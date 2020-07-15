  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

15 Temmuz'un 'kanadı kırık' çocukları

Üstünden dört yıl geçmesine rağmen, 15 Temmuz’da FETÖ'cü hainlerin kurşunlarıyla anne babaları şehit olan yavruların acısı dinmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 07:13:00 - 2020-07-15 07:14:41
15 Temmuz'un 'kanadı kırık' çocukları

FETÖ'cü hainlerin Türkiye'yi kana bulandığı 15 Temmuz ihanet gecesinde büyük bir mücadele ortaya koyarak hayatını kaybeden 251 şehitten geriye 378 yetim çocuk kaldı. FETÖ, 13 çocuğun annesini, 365'inin de babasını hayattan kopardı.

O yetimlerden ikisi de 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın çocukları 12 yaşındaki Ceylin ve 4 yaşındaki Kerem Cüneyt. Ceylin, 8 yaşındayken babasının yokluğuyla mücadele etmeye başlarken, Kerem Cüneyt ise o zaman henüz 2 aylık olduğundan babasını hiç hatırlamıyor. Emine Yıldırım Bursa, eşinin şehadetinden sonra zor bir hayat sürdürdüklerini ifade ederek şunları söyledi:

Çocuklar için çok zor. Kanatları kırık... Babasız bir hayatta zorlanıyorlar. Onların tesellisi, 'Şehit oldu. Benim babam bir kahraman.' Onlar öyle teselli buluyorlar. Kızım çok zor atlattı. Sürekli psikolojik destek aldık. Saçlarımı yolardı, 'Bir şey yap, babamı özledim.' derdi. Oğluma hikâye kitabı okurken 'baba' kelimesi geçtiğinde onu 'ağabey' diye okuyoruz. 'Baba' kelimesi evimizde hiç geçmiyor. Kızım oyuncak ayısına babasının parfümünü sıkıp, ona sarılarak uyuyor. Bu acıyı hiç kimse yaşamasın.

(Türkiye Gazetesi)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı