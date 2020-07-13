15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi?

Bazı illerde de uygulanan bu düzenleme ile vatandaşlar o gün herhangi bir ücret ödemeden ulaşımlarını sağlayabiliyorlar. Metro, metrobüs, otobüs gibi ulaşım araçları bedava olarak hizmet veriyor.

Özellikle İstanbul'da dini ve resmi bayramlar vesilesiyle toplu ulaşım ücretsiz olabiliyor.

Bazı illerde de uygulanan bu düzenleme ile vatandaşlar o gün herhangi bir ücret ödemeden ulaşımlarını sağlayabiliyorlar.

Metro, metrobüs, otobüs gibi ulaşım araçları bedava olarak hizmet veriyor.

Ulaşım ücretsiz mi?

Dini ve milli bayramlar vesilesiyle bazı iilerde ve özellikle de İstanbul'da ulaşım ücretsiz oluyor.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde de söz konusu uygulanıp uygulanmayacapı merak edilmeye başladı.

Çarşamba günü için ulaşımın durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.