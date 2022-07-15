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Siyaset 15 Temmuz'da tankları görünce kaçacak delik arayan Kılıçdaroğlu'nun pişkin sözleri yine gündem oldu
Siyaset

15 Temmuz'da tankları görünce kaçacak delik arayan Kılıçdaroğlu'nun pişkin sözleri yine gündem oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimine dair pişkin açıklaması, hain kalkışmanın 6'ncı yıl dönümünde tekrar gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 11:26:00 -

15 Temmuz destanının 5'inci yıl dönümünde, halkın kahramanlığı hafızalardaki tazeliğini koruyor. Aynı zamanda halka köstek olan, darbeyi tiyatro olarak niteleyen ve verdiği sözü dahi tutmaktan aciz muhalefet partileri de halen gündemde. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Darbe olsun ilk ben çıkar, tankın önünde dururum" şeklindeki sözlerinin ardından yaptığı tarihi geri vites de tekrar gündeme geldi.

Sunucunun, "Benim programımda, "Darbe olursa ilk ben çıkarım" demiştiniz. Sayın Cumhurbaşkanı, birçok noktada oraya atıfta bulunarak, "Darbe oldu tankın önüne çıkmadın, belediye başkanının evine kaçtın. Tankın önüne neden çıkmadın?" sorusunu yöneltiyor size." şeklindeki sözlerine verdiği cevap yeniden gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu bu sözlere yönelik şu pişkin cevabı vermişti:

"İyi de tank getirselerdi madem. Nerede tank?"

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Yorumlar

Ahmet Faruk

Bir fetö kaseti CHPyi ne hale getirdi.

namlu işi bozdu

tankın önüne çıkacam dedi nereden bilsin tankın namlusunu namluyu görünce her cismin her kabın bir kapasite var ayolllll çekti
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