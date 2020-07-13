Her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz resmi tatil takviminde yer alıyor. Darbe girişiminin 4 yılında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hayatını kaybedenler anılacak. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 15 temmuz 2020 hangi güne denk geliyor? İşte tüm bu soruların cevabı...