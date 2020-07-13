15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz resmi tatil takviminde yer alıyor. Darbe girişiminin 4 yılında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hayatını kaybedenler anılacak. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 15 temmuz 2020 hangi güne denk geliyor? İşte tüm bu soruların cevabı...
Resmi tatil takvimi içerisinde yer alan 15 Temmuz tarihinde darbe girişiminin başarısız olması çeşitli etkinliklerle yurtdun birçok yerinde kutlanacak ve ve hayatını kaybedenler anılacak.
15 temmuz’da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
15 Temmuz sokağa çıkma yasağı hakkında henüz bir resmi açıklama yapılmadı.
15 temmuz resmi tatil mi?
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü resmi tatil ilan edilecek. Peki sokağa çıkma yasağı var mı?