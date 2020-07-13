  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
15 Temmuz

15 temmuz'da Erdoğan ile konuşan spiker

15 temmuz'da Erdoğan ile konuşan spiker merak konusu haline geldi. Milyonlarca kişinin televizyonları başında tedirgin bekleyişlerinin ardından, Erdoğan ile CNN Türk'te konuşma gerçekleştiren spiker, araştırılıyor. Peki ama bu spiker kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-07-13 21:19:00 -
15 temmuz'da Erdoğan ile konuşan spiker

15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunan hain terör örgütü, başta TRT binası olmak üzere yayınların yapılmaması için bir girişimde bulundu. Söz konusu girişimin ardından TRT stüdyolarındaki hareketlilik sonrasında Tijen Karaş'a korsan bir bildiri okutuldu. Olağanüstü bir hal olduğunun farkında olan fakat darbe girişimini ve kimler tarafından yapıldığını konduramayan halk, Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine sokağa döküldü. 

O önemli 6 dakikalık Facetime görüşmesi, CNN Türk kanalında, Nehir Fırat'ın telefonundan gerçekleştirilmişti. Nehir Fırat, görüşme sonrasında halk tarafından merak konusu haline geldi. Hatta mühim görüşmenin yapıldığı telefon dahi merak edildi ve Fırat'a telefonu için ücret iletildi.

Hande Fırat Kimdir?

Hande Fırat, 10 Eylül 1974'te Ankara'da doğdu. Ortaöğrenimini Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nde, yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı.

Fırat, televizyonculuk kariyerine yükseköğrenimi devam ederken başladığı staj ile adım attı. Kanal D, NTV ve BRT'de görev aldı. Kasım 1999'da CNN Türk'te başbakanlık muhabiri olarak çalışmaya başladı. 2011'de CNN Türk'ün, 2014'te de Kanal D'nin Ankara Temsilcisi oldu.

2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı FaceTime üzerinden CNN Türk canlı yayınına konuk etti. Erdoğan'ın halkı sokağa çıkmaya çağırmasıyla darbenin gidişatını değiştiren bu yayın, Fırat'ın başarısı olarak görüldü. Aynı yıl düzenlenen 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın Medya Olayı" dalında ödüle layık görüldü.

Fırat, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 2005'te Nehir adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 5 Aralık 2017'de iş adamı Murat Özvardar ile evlendi.

Resim sanatıyla da ilgilenen Hande Fırat, 10 Nisan 2019'da CerModern'de ‘Renklerdir Patlayan’ adlı bir sergi açmış ve çizdiği 60 yağlıboya tablosunu sergilemiştir.

Tijen Karaş'a 15 Temmuz gecesi okutulan korsan bildiri | 15 Temmuz Darbe bildirisi
Tijen Karaş'a 15 Temmuz gecesi okutulan korsan bildiri | 15 Temmuz Darbe bildirisi

Siyaset

Tijen Karaş'a 15 Temmuz gecesi okutulan korsan bildiri | 15 Temmuz Darbe bildirisi

Cevat Yazgılı neden serbest bırakıldı? 15 Temmuz'da tutuklanan ve suçsuz olduğu belirlenen Cevat Yazgılı neden tutuklandı?
Cevat Yazgılı neden serbest bırakıldı? 15 Temmuz'da tutuklanan ve suçsuz olduğu belirlenen Cevat Yazgılı neden tutuklandı?

15 Temmuz

Cevat Yazgılı neden serbest bırakıldı? 15 Temmuz'da tutuklanan ve suçsuz olduğu belirlenen Cevat Yazgılı neden tutuklandı?

F serisi 1 dolar ne anlama geliyor? FETÖ üyelerindeki 1 doların anlamı ne?
F serisi 1 dolar ne anlama geliyor? FETÖ üyelerindeki 1 doların anlamı ne?

15 Temmuz

F serisi 1 dolar ne anlama geliyor? FETÖ üyelerindeki 1 doların anlamı ne?

Zeynep Gülen neden tutuklandı? Fetullah Gülen'in yeğenine hapis istemi!
Zeynep Gülen neden tutuklandı? Fetullah Gülen'in yeğenine hapis istemi!

15 Temmuz

Zeynep Gülen neden tutuklandı? Fetullah Gülen'in yeğenine hapis istemi!

15 Temmuz'da kaç kişi öldü? Ölenler kaç yaşındaydı?
15 Temmuz'da kaç kişi öldü? Ölenler kaç yaşındaydı?

15 Temmuz

15 Temmuz'da kaç kişi öldü? Ölenler kaç yaşındaydı?

Erdoğan'ın 15 Temmuz'da yaptığı çağrı
Erdoğan'ın 15 Temmuz'da yaptığı çağrı

15 Temmuz

Erdoğan'ın 15 Temmuz'da yaptığı çağrı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı