15 temmuz'da Erdoğan ile konuşan spiker

15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunan hain terör örgütü, başta TRT binası olmak üzere yayınların yapılmaması için bir girişimde bulundu. Söz konusu girişimin ardından TRT stüdyolarındaki hareketlilik sonrasında Tijen Karaş'a korsan bir bildiri okutuldu. Olağanüstü bir hal olduğunun farkında olan fakat darbe girişimini ve kimler tarafından yapıldığını konduramayan halk, Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine sokağa döküldü.

O önemli 6 dakikalık Facetime görüşmesi, CNN Türk kanalında, Nehir Fırat'ın telefonundan gerçekleştirilmişti. Nehir Fırat, görüşme sonrasında halk tarafından merak konusu haline geldi. Hatta mühim görüşmenin yapıldığı telefon dahi merak edildi ve Fırat'a telefonu için ücret iletildi.

Hande Fırat Kimdir?

Hande Fırat, 10 Eylül 1974'te Ankara'da doğdu. Ortaöğrenimini Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nde, yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı.

Fırat, televizyonculuk kariyerine yükseköğrenimi devam ederken başladığı staj ile adım attı. Kanal D, NTV ve BRT'de görev aldı. Kasım 1999'da CNN Türk'te başbakanlık muhabiri olarak çalışmaya başladı. 2011'de CNN Türk'ün, 2014'te de Kanal D'nin Ankara Temsilcisi oldu.



2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı FaceTime üzerinden CNN Türk canlı yayınına konuk etti. Erdoğan'ın halkı sokağa çıkmaya çağırmasıyla darbenin gidişatını değiştiren bu yayın, Fırat'ın başarısı olarak görüldü. Aynı yıl düzenlenen 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın Medya Olayı" dalında ödüle layık görüldü.



Fırat, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 2005'te Nehir adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 5 Aralık 2017'de iş adamı Murat Özvardar ile evlendi.



Resim sanatıyla da ilgilenen Hande Fırat, 10 Nisan 2019'da CerModern'de ‘Renklerdir Patlayan’ adlı bir sergi açmış ve çizdiği 60 yağlıboya tablosunu sergilemiştir.

