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15 Temmuz tatil mi

"15 Temmuz tatil mi?" sorusu internet üzerinden sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı tartışılan 15 Temmuz'un tatil olup olmadığı konusunu sizler için derledik. Peki ama 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatil olarak kutlanacak mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-13 11:39:00 -
15 Temmuz tatil mi

15 Temmuz günü 2020 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı kesin değil fakat 15 Temmuz resmi bir tatil günüdür.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" açıklamasında bulundu.

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