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15 Temmuz Şehitlerini Anma Kick Boks müsabakaları tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Erciyes Dostluk Kupası sona erdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:43
15 Temmuz Şehitlerini Anma Kick Boks müsabakaları tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Erciyes Dostluk Kupası sona erdi.


27-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda yapılan Kick Boks heyecanında Kayseri, Konya ve Yozgat’tan toplam 250 sporcu mücadele etti. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde yapılan müsabakalar büyük çekişmeye sahne oldu. Genel sıralamada Kayseri takımı şampiyon olurken, Büyükler- Gençler Point Fating kategorisinde Kayseri takımı birinci, Konya ikinci Yozgat ise üçüncü oldu. Kick Light gençlerde de Konya takımı şampiyon, Kayseri ikinci ve Yozgat üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı.


Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle kupa ve madalyaları takdim edildi. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:43
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