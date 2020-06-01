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Aktüel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki trafik alışılan görüntülerine döndü

İstanbul’da trafik haftasonu için uygulanan kısıtlamanın bitmesi ve normalleşme sürecinin başlanmasıyla sabah saatlerinde korona virüsten önceki alışılmış yoğunluğuna döndü.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 07:15:30 -
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki trafik alışılan görüntülerine döndü

İstanbul’da trafik haftasonu için uygulanan kısıtlamanın bitmesi ve normalleşme sürecinin başlanmasıyla sabah saatlerinde korona virüsten önceki alışılmış yoğunluğuna döndü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle bir süredir İstanbul trafiğinde gözle görülür bir azalma yaşanmıştı. Ancak hafta sonu için uygulanan kısıtlamanın bitmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kaydedilen görüntülerde trafiğin eski günlerine dönüş sinyali verdiği görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde işe gidiş saatinde yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Köprüde yaşanan yoğun trafik ‘eski günlere geri mi dönüyoruz’ sorusunu akıllara getirdi.

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