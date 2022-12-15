15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde garip bir olay

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde garip anlar yaşandı. Gözü dönen bir vatandaş aracının üzerine çıkıp benzin döken düktü. Tüm ikna çabalarına rağmen vazgeçmeyince ekiplerden hortumlu müdahale gecikmedi. Bu müdahaleye öfkelenen şahıs koşmak isteyince başına gelenler saniye saniye görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına geçiş yönünde seyreden bir araç şoförü, köprünün ortasında aracını durdurup tavanına çıktı.

BAŞINDAN AŞAĞI BENZİN DÖKTÜ.

Şahıs elinde bulunan şişe içerisindeki benzin benzeri maddeyi kendi üzerine ve otomobilin üzerine döktü...

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR TÜRLÜ İKNA OLMADI

Polis, otomobil üzerindeki şahsı ikna etmek için çaba sarf etse de şahıs elindeki şişeyi bırakıp aracın üzerinden inmeye ikna olmadı.

HORTUMLU MÜDAHALE

Bunun üzerine itfaiye eri tarafından otomobil üzerindeki şahsa hortum ile su sıkıldı.

KOŞMAK İSTERKEN

Kendisine su sıkılmasına öfkelenen şahıs elindeki şişe ile beraber itfaiyecilere doğru koşmak isteyince otomobilin üzerinden yere düştü.

Yere düşen şahıs polis tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Adı belirlenmeyen şahısın amacı anlaşılamadı.