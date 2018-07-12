15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında cezalar belli oldu? Kim ne kadar ceza aldı
15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. 72 sanığa ''Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 22 sanık ise 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.12 Temmuz 2018 Perşembe 11:03
15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. 72 sanığa ''Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 22 sanık ise 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. 72 sanığa ''Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 22 sanık ise 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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