15 Temmuz şehidi Engin Tilbaç kimdir? 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü yaklaşırken 15 Temmuz ile ilgili detaylar merak ediliyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, ev kadınından öğrencisine, iş adamından esnafına, profesöründen taksicisine kadar her meslekten ve yaş grubundan sokağa çıkarak şehit olan vatandaşlar, cuntacıların emellerine ulaşmasına engel oldu. Bunlardan birisi de şehit Engin Tilbaç. Peki, Engin Tilbaç kimdir?