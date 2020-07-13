15 Temmuz şehidi Engin Tilbaç kimdir?
15 Temmuz şehidi Engin Tilbaç kimdir? 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü yaklaşırken 15 Temmuz ile ilgili detaylar merak ediliyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, ev kadınından öğrencisine, iş adamından esnafına, profesöründen taksicisine kadar her meslekten ve yaş grubundan sokağa çıkarak şehit olan vatandaşlar, cuntacıların emellerine ulaşmasına engel oldu. Bunlardan birisi de şehit Engin Tilbaç. Peki, Engin Tilbaç kimdir?
16 yaşında olan Engin Tilbaç, 15 Temmuz darbe girişimini protesto ederken tankın altında kalarak şehit düştü. Yüzü tanınmaz halde olduğu için kimlik tespiti yapılamayan Tilbaç’ın ailesi, üç gün boyunca çocuklarını aradıktan sonra sonucu DNA testi öğrendi. Genç şehidin annesi zihinsel, babası fiziksel engelliydi.
Malatyalı olan Engin Tilbaç, 15 Temmuz darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ''Meydanlara inin'' çağrısıyla birlikte dışarı çıktı. FETÖ'nün darbe girişimini protesto eden Tilbaç, Baştabya Kışlası önüne giderek darbecilerin karşısına dikildi.
Kışladan çıkış yapan tankları engellemek isterken şehit olan Engin Tilbaç’ın ailesi, memleketleri Malatya’da tatildeydi. Çocuklarından 3 gün boyunca haber alamayan zihinsel engelli anne ve fiziksel engelli babaya, aranan oğullarının acı haberini Adi Tıp verdi.
Yapılan DNA testi sonucunda Tilbaç'ın tankların altında kalarak şehit edildiği belirlendi. Şehit Tilbaç’ın cenazesi, 21 Temmuz’da memleketi Malatya’ya götürülerek Pütürge’ye defnedildi. Şehidin ismi, Adıyaman’da bir anaokuluna verildi.
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