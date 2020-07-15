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Gündem

15 Temmuz programı belli oldu

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'ncü yıldönümü "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı da belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 08:48:00 -
15 Temmuz programı belli oldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saat 10.00'da Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakacak. Erdoğan ardından saat 12.00'de TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile saat 16.00'da yemekte bir araya gelecek olan Erdoğan, saat 21.00'de 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.

TBMM'de, 81 ilden Ankara'ya gelecek sporcuların TBMM 15 Temmuz Anıtı'nda demokrasi nöbetiyle başlayacak anma etkinlikleri, Meclis Camisi'nde sabah namazının kılınması ve şehitler için dua okunmasının ardından sona erecek.

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