15 Temmuz kahramanı Turgut Aslan’dan akit’e ziyaret

ALİ KANTARCI İSTANBUL

İnananların yüz akı, mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, dün de önemli bir misafirini ağırladı. 15 Temmuz gazisi, eski Terörle Mücadele Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, gazetemize nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ev sahipliğini Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu’nun yaptığı ve sıcak bir ortamda gerçekleşen samimi ziyarette Genel Yayın Yönetmenimiz Murat Alan ve Akit TV sunucusu Murat Şahin de hazır bulundu.

Nuri Karahasanoğlu: Onların sayesinde ayaktayız

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nuri Karahasanoğlu, şunları dile getirdi: “Gazetemizi ziyaret eden Turgut Müdüre tekrardan teşekkür ederim. Bugün burada rahat bir şekilde nefes alabiliyorsak ve rahat bir yayın hayatına devam edebiliyorsak bunda payı çok büyüktür. Kendisi Terörle Mücadelenin başındaydı. Döneminde FETÖ’cü alçakları gündeme getiren ve direnen bir kahramandır. 15 Temmuz günü de bu alçaklara yılmadan direndi ve adını Türk tarihine yazdırdı. Biz kendisinden razıyız Allah da ondan razı olsun. Bu cennet vatanı bizlere tekrardan yaşanabilir bir memleket yapmak için verdiği mücadele takdire şayandır. Bu onurlu mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak ve FETÖ’cü alçakların yaptıklarını unutturmamak için var gücümüzle çalışacağız.”

O sonu aydınlık olan geceyi anlattı

Gündeme dair hoş sohbetlerin gerçekleştiği ziyarette 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Aslan ise, şunları ifade etti: “O gün Jandarma Genel Komutanlığı’nda birtakım hareketler görünce oraya gittim. Dönemin Korgenerali Arif Çetin ile görüştük. İçeriye Arif Çetin ile randevum var diyerek girmek istedim. Bana, ‘Onların burada sözü geçmez. Yurtta Sulh Cihanda Sulh Konseyi yönetime el koydu’ dediler. Ben yine de ısrar ettim. Yetkiliniz kimse görüşmek istiyorum dedim. Dönemin Jandarma Komutanı Erkan Öktem’e söylediler ve içeriye aldılar. Bana bir yudum su bile vermediler. Lavaboya gitmek istedim. Öktem bana, ‘Seni öyle bir yere göndereceğim ki lavaboya ihtiyacın olmayacak’ dedi.

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Öldüğümü sanıp oraya bırakmışlar

İçeriye girdikten sonra korumamın ve benim gözlerimi bağladılar. Ellerimizi arkadan kelepçelediler. Korumam Hasan Gülhan’ın kafasına ateş edip şehit ettiler. Ardından da benim kafama ateş ettiler. Öldüğümü sanıp oraya bırakmışlar. Son yaşananlar gösteriyor ki FETÖ hâlâ bitmedi, o biter başka biri devralır, mücadele etmeyi bırakmamak lazım. Bugün FETÖ olur yarın başka bir örgüt olur. Dikkat etmek gerekiyor.”