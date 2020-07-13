15 Temmuz İstanbul şehitleri
15 Temmuz şehitleri isimleri | 15 Temmuz 2016’da kendilerine Yurtta Sulh Harekatı üyeleri hain darbe girişiminde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında vatandaşları meydanlara davet etti. Güvenlik güçleri ve halkın desteğiyle hainler durduruldu. 15 Temmuz’un 4. yıl dönümüne kısa bir süre kala vatandaşlar, İstanbul’da şehit olan vatandaşlarımızın ismini araştırmaya başladı.
15 Temmuz 2016’da bir grup hain darbe girişiminde bulundu. Bu girişim güvenlik güçleri ve halkın desteğiyle durduruldu. 15 Temmuz gecesi ülkenin bütünlüğünü korumak, hain darbecilerin planlarını alt üst etmek isteyen vatandaşlar meydanlara akın etti. Tanklara kafa tutan, darbecilere karşı büyük bir mücadele veren vatandaşlarımızdan 251’i şehit oldu.
15 Temmuz İstanbul şehitleri
İsmail Kefal,
Ferdi Yurduseven
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden şehit olanlar:
Askeri Çoban,
Akın Sertçelik,
Ahmet Kocabay,
Erol Olçok,
Abdullah Tayyip Olçok,
Cengiz Hasbal,
Cemal Demir,
Batuhan Ergin,
Barış Efe,
Ayşe Aykaç,
Lokman Oktay,
Köksal Karmil,
Kemal Ekşi,
İhsan Yıldız,
Çetin Can,
Muhammet Ambar,
Mehmet Yılmaz,
Mehmet Karaaslan,
Mehmet Ali Kılıç,
Mahmut Coşkunsu,
Onur Kılıç,
Onur Ensar Ayanoğlu,
Münir Alkan,
Mustafa Kaymakçı,
Muharrem Kerem Yıldız,
Servet Asmaz,
Samet Uslu,
Şeyhmus Demir,
Şenol Sağmaz,
Sevgi Yeşilyurt,
Jouad Merroune,
Yılmaz Ercan,
Salih Alışkan,
Recep Gündüz,
Recep Büyük,
Timur Aktemur,
Şükrü Bayrakçı.
Acıbadem Telekom-İstanbul
Şirin Diril,
Orhun Göktan,
Murat Naiboğlu,
Murat Mertel,
Mete Sertbaş.
Ak Parti Genel Merkezi - İstanbul
Emin Güner
Akşemsettin Viyadüğü-İstanbul
Hikmet Baysal
Atatürk Havalimanı-İstanbul
Zekeriya Bitmez,
Mehmet Şefik Şefkatlı,
Mahir Ayabak,
Hüseyin Kısa.
Baştabya Askeri Kışlası-İstanbul
Erhan Dündar
Bayrampaşa-İstanbul
Ümit Yolcu,
Halil İbrahim Yıldırım
CNN Türk-İstanbul
Vedat Barceğci
Esenler-İstanbul
Serdar Gökbayrak
Sait Ertürk,
Muhammet Aksu,
Halit Yaşar Mine,
Emrah Sağaz,
Türkmen Tekin.
Borsa İstanbul
Mehmet Şevket Uzun,
Fatih Satır.
Çengelköy-İstanbul
Halil Kantarcı
Gökhan Esen,
Fatih Dolgıç,
Burak Cantürk,
Mustafa Cambaz,
Osman Yılmaz,
Murat Akdemir,
Kader Sivri.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Hasan Kaya,
Burhan Öner.
Hasdal-İstanbul
Engin Tilbaç
İl Emniyet Müdürlüğü - İstanbul
Mehmet Güder,
Kemal Tosun,
Haki Aras.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İbrahim Yılmaz,
Erkan Pala,
Ahmet Kara,
Adil Büyükcengiz,
İlhan Varank,
Tahsin Gerekli,
Şuayip Seferoğlu,
Ramazan Sarıkaya,
Ömer Cankatar,
Metin Arslan,
Yunus Emre Ezer.
İstanbul Tuzla Gişeleri
Vahit Kaşçıoğlu.
Kağıthane - İstanbul
İsmail Kayık.
Kısıklı-İstanbul
Muhammet Fazlı Demir
Kurtköy Orhanlı Gişeleri-İstanbul
Mustafa Direkli
Mecidiyeköy-İstanbul
Fahrettin Yavuz
Nurtepe Köprüsü-İstanbul
Ramazan Meşe
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü-İstanbul
Ozan Özen
Sabiha Gökçen Havalimanı-İstanbul
Erdem Diker
Saraçhane-İstanbul
Tolga Ecebalın,
Murat Kocatürk.
Sultangazi-İstanbul
Mahmut Eşit
TRT İstanbul
Murat Demirci