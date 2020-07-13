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15 Temmuz

15 Temmuz İstanbul şehitleri

15 Temmuz şehitleri isimleri | 15 Temmuz 2016’da kendilerine Yurtta Sulh Harekatı üyeleri hain darbe girişiminde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında vatandaşları meydanlara davet etti. Güvenlik güçleri ve halkın desteğiyle hainler durduruldu. 15 Temmuz’un 4. yıl dönümüne kısa bir süre kala vatandaşlar, İstanbul’da şehit olan vatandaşlarımızın ismini araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 18:26:00 -
15 Temmuz İstanbul şehitleri

15 Temmuz 2016’da bir grup hain darbe girişiminde bulundu. Bu girişim güvenlik güçleri ve halkın desteğiyle durduruldu. 15 Temmuz gecesi ülkenin bütünlüğünü korumak, hain darbecilerin planlarını alt üst etmek isteyen vatandaşlar meydanlara akın etti. Tanklara kafa tutan, darbecilere karşı büyük bir mücadele veren vatandaşlarımızdan 251’i şehit oldu.

15 Temmuz İstanbul şehitleri

İsmail Kefal,

Ferdi Yurduseven

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden şehit olanlar:

Askeri Çoban,

Akın Sertçelik,

Ahmet Kocabay,

Erol Olçok,

Abdullah Tayyip Olçok,

Cengiz Hasbal,

Cemal Demir,

Batuhan Ergin,

Barış Efe,

Ayşe Aykaç,

Lokman Oktay,

Köksal Karmil,

Kemal Ekşi,

İhsan Yıldız,

Çetin Can,

Muhammet Ambar,

Mehmet Yılmaz,

Mehmet Karaaslan,

Mehmet Ali Kılıç,

Mahmut Coşkunsu,

Onur Kılıç,

Onur Ensar Ayanoğlu,

Münir Alkan,

Mustafa Kaymakçı,

Muharrem Kerem Yıldız,

Servet Asmaz,

Samet Uslu,

Şeyhmus Demir,

Şenol Sağmaz,

Sevgi Yeşilyurt,

Jouad Merroune,

Yılmaz Ercan,

Salih Alışkan,

Recep Gündüz,

Recep Büyük,

Timur Aktemur,

Şükrü Bayrakçı.

Acıbadem Telekom-İstanbul

Şirin Diril,

Orhun Göktan,

Murat Naiboğlu,

Murat Mertel,

Mete Sertbaş.

Ak Parti Genel Merkezi - İstanbul

Emin Güner

Akşemsettin Viyadüğü-İstanbul

Hikmet Baysal

Atatürk Havalimanı-İstanbul

Zekeriya Bitmez,

Mehmet Şefik Şefkatlı,

Mahir Ayabak,

Hüseyin Kısa.

Baştabya Askeri Kışlası-İstanbul

Erhan Dündar

Bayrampaşa-İstanbul

Ümit Yolcu,

Halil İbrahim Yıldırım

CNN Türk-İstanbul

Vedat Barceğci

Esenler-İstanbul

Serdar Gökbayrak

Sait Ertürk,

Muhammet Aksu,

Halit Yaşar Mine,

Emrah Sağaz,

Türkmen Tekin.

Borsa İstanbul

Mehmet Şevket Uzun,

Fatih Satır.

Çengelköy-İstanbul

Halil Kantarcı

Gökhan Esen,

Fatih Dolgıç,

Burak Cantürk,

Mustafa Cambaz,

Osman Yılmaz,

Murat Akdemir,

Kader Sivri.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Hasan Kaya,

Burhan Öner.

Hasdal-İstanbul

Engin Tilbaç

İl Emniyet Müdürlüğü - İstanbul

Mehmet Güder,

Kemal Tosun,

Haki Aras.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İbrahim Yılmaz,

Erkan Pala,

Ahmet Kara,

Adil Büyükcengiz,

İlhan Varank,

Tahsin Gerekli,

Şuayip Seferoğlu,

Ramazan Sarıkaya,

Ömer Cankatar,

Metin Arslan,

Yunus Emre Ezer.

İstanbul Tuzla Gişeleri

Vahit Kaşçıoğlu.

Kağıthane - İstanbul

İsmail Kayık.

Kısıklı-İstanbul

Muhammet Fazlı Demir

Kurtköy Orhanlı Gişeleri-İstanbul

Mustafa Direkli

Mecidiyeköy-İstanbul

Fahrettin Yavuz

Nurtepe Köprüsü-İstanbul

Ramazan Meşe

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü-İstanbul

Ozan Özen

Sabiha Gökçen Havalimanı-İstanbul

Erdem Diker

Saraçhane-İstanbul

Tolga Ecebalın,

Murat Kocatürk.

Sultangazi-İstanbul

Mahmut Eşit

TRT İstanbul

Murat Demirci

 

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15 Temmuz

15 Temmuz'da ne oldu kısaca?

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