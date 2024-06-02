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Aktüel 15 Temmuz hain darbe girişiminin tetikçisi, yüzlerce insanın katili Fethullah Gülen öldü iddiası!
Aktüel

15 Temmuz hain darbe girişiminin tetikçisi, yüzlerce insanın katili Fethullah Gülen öldü iddiası!

Yeniakit Publisher
2024-06-02 21:25:00 - 2024-06-02 21:39:11
15 Temmuz hain darbe girişiminin tetikçisi, yüzlerce insanın katili Fethullah Gülen öldü iddiası!

Sancaktar Holding YKB köşe yazarı, Muhammed Tayyar Türkeş, Fetö Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen’in öldüğünü iddia etti.

Sancaktar Holding YKB köşe yazarı, Muhammed Tayyar Türkeş, Fetö Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen’in öldüğünü iddia etti.

Terör örgütü lideri Gülen’in öldüğü iddiaları ara ara gündeme gelse de geçtiğimiz hafta hayatını kaybettiği iddia edilmiş kaldığı evde değişik olayların döndüğü belirtilmişti. 15 Temmuz Hain darbe girişiminin tetikçisi ve Fetö terör örgütünün kurucusu olan Fethullah Gülen Türk mahkemelerince aranıyor.

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