15 Temmuz hain darbe girişiminin tetikçisi, yüzlerce insanın katili Fethullah Gülen öldü iddiası!
Sancaktar Holding YKB köşe yazarı, Muhammed Tayyar Türkeş, Fetö Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen’in öldüğünü iddia etti.
Sancaktar Holding YKB köşe yazarı, Muhammed Tayyar Türkeş, Fetö Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen’in öldüğünü iddia etti.
Terör örgütü lideri Gülen’in öldüğü iddiaları ara ara gündeme gelse de geçtiğimiz hafta hayatını kaybettiği iddia edilmiş kaldığı evde değişik olayların döndüğü belirtilmişti. 15 Temmuz Hain darbe girişiminin tetikçisi ve Fetö terör örgütünün kurucusu olan Fethullah Gülen Türk mahkemelerince aranıyor.