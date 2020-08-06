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Gündem

15 Temmuz gecesi İstanbul'da alçak uçuş yapmıştı! Pilotun cezası belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 ile İstanbul üzerinde alçak uçuş yaparak halkı korku ve telaşa teşvik eden eski pilot üsteğmen Aykut Yüce'ye, müebbet hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 17:03:00 - 2020-08-06 21:04:42
15 Temmuz gecesi İstanbul'da alçak uçuş yapmıştı! Pilotun cezası belli oldu

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yüce, yakınları ve avukatları katıldı.

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün darbeye teşebbüs eylemine iştirak etme kastını ortaya koyduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Sanık Yüce ise savunmasında, kendisine verilen emri yerine getirdiğini ve darbe girişiminin olacağından bilgisinin bulunmadığını iddia ederek beraatini talep etti.  

Mahkeme heyeti, sanığın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ceza, "sanığın geleceği üzerindeki olası etki" lehe indirim nedeni kabul edilerek müebbet hapse çevrildi.

 

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Yorumlar

talebe777

TAI'nın prototip uçağının görseli ile F-16 'nın ne alakası var? Bu uçakla mı alçak uçuş yapmış?? :)) Kötü niyetli olsam üzerinde K.Atatürk imzası olan bir uçak ile FETÖcü hainleri aynı haberde vermek için özenle seçilmiş bir resim derdim. Ama siz yapmazsınız öyle şeyler....... değil mi?
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hasanVe Ben

Ekonomi çöktü, avro 10 Tl ye dogru gidiyor, Almanlar bizi kiskanmaya devam etmekte... 
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