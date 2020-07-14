15 Temmuz gecesi darp edilen müezzin | Ezandan rahatsız olanlar müezzini darp etti!

15 Temmuz gecesi İzmir'de darbenin önüne geçmek için sela okuyup uyarıda bulunan müezzin Mehmet Kuzgun, darp edildiğini belirtti. Darp eden 2 kadın ve 1 erkeğin gereken cezayı almasına rağmen, hakkını helal etmedini, Allah'ın evine saygısızlık edildiğini söyleyen Müezzin, çarpıcı iddialarda bulundu.

Darbe Gecesi Kaldırım Taşıyla Sırtıma Vurdular!

Mehmet Kuzgun olayı anlatırken, "O gece saat 01.40'da selalarımızı ve ezanlarımızı okuyarak darbenin önlenmesi için milletimizi uyardık. Selayı okuduktan sonra ben dışarıya çıktım. Caminin önünde iki kadın, bir erkeğin beklediğini gördüm. Karın boşluğuma yumruk attı, nefessiz kaldım. Bu sırada kız kardeşi de kaldırım taşı ile sırtıma vurmaya başladı. Ben o anda kendimden geçtim, çok ağır darbe yedim. Camimizin camlarını kırdılar, Allah'ın evine, Allah'ın mescidine ayakkabılarıyla girdiler." ifadelerini kullandı.

Kuzgun; "Darbecilere destek veren kişiler, 3-4 ay cezaevinde yattılar. Ben bu vatan hainlerine hakkımı helal etmiyorum. Bir tek Mehmet Kuzgun olarak bana değil, tüm Türkiye'ye darbe yapıldı. Allah'ın mescidlerine darbe yapıldı." dedi.

Mehmet Kuzgun'un darp edildiği görüntü