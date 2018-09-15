15 Temmuz gazisinin evi soyuldu

15 Temmuz darbe girişimi esnasında bacağından vurulan Sabri Gündüz'ün evi soyuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinde ziyaret ettiği Sabri Gündüz, o anları Akit TV'ye anlattı. 15 Temmuz'dan bu yana 48 kez ameliyat geçirdiğini belirten Gündüz, hırsıza müdahale edemeyince ilk kez kendini ilk defa kendini çaresiz hissettiğini ifade etti.