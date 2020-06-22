15 Temmuz gazisi Hakk’a yürüdü

Yeni akit Ankara

Ankara’da yaşayan 15 Temmuz Gazisi Ahmet Çağlar vefat etti. Darbeci hainlere karşı onurlu bir direniş sergilerken gazi olan ve İHH Vakfı’nın çalışmalarında önemli pay sahibi olan Çağlar, memleketi Kırşehir’in Mahsenli Köyü’nde dualarla ebediyete uğurlandı. Çağlar’ın cenazesine iştirak eden İHH Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan, “Düzenli olarak yetimlere yardım yapan Ahmet kardeşimiz ülkemizin refahı, mazlum Müslümanların kurtuluşu için mücadele eden bütün kardeşlerimize de manevi anlamda da desteklerini hiç esirgememiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun. Rasulullah’a komşu olsun” dedi. Kovid-19’a yakalanan Çağlar bir süredir tedavi görüyordu.