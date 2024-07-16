15 Temmuz gazilerine büyük ayıp!

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 251 şehit, 2 bin 700 gazi veren vatandaşlar, hainlere geçit vermeyerek vatana sahip çıktı.

Yıldönümü vesilesiyle 15 Temmuz gazileri, önemli açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz gazilerinden Yunus Doğan, Mustafa Uygun ve Bekir Demir, gazilerin sorunlarını anlattı.

YUNUS DOĞAN: BÜYÜK TRAVMALAR YAŞADIK

"15 Temmuz gecesi çok şey yaşandı. O gece biz köprüdeydik. Elhamdülillah, biz ufak yaralarla atlattık. Fakat gözümüzün önünde tank atışlarıyla parçalanan güzel kardeşlerimiz oldu. Allah gani gani rahmet etsin." diyen Yunus Doğan, darbeye karşı direniş gösteren vatandaşların o gece şehit olmak için meydanlara çıktığını söyledi.

YAŞADIKLARIMIZ SENELERCE GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDEN GİTMEDİ

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O geceyi hala unutamadıklarını kaydeden Yunus Doğan, "Gaziler olarak 15 Temmuz'dan sonrası çok büyük travmalar yaşadık. Çünkü orada yaşadıklarımız senelerce gözümüzün önünden gitmedi, hala da gitmiyor. Büyük bir travmaydı. Fakat şu da bir gerçek ki, Allah o gün, sadece köprüde değil, Türkiye genelinde meydana çıkan insanların üzerinden korkuya almıştı. Öyle 'Öleceğim, vurulacağım' ya da 'Tepemden aşağı bomba düşecek.' diye öyle bir korku yoktu. Yani bilinçli ya da bilinçsiz herkes oraya şehit olmaya çıkmıştı." dedi.

ÜZÜNTÜDEN KALP KRİZİ GEÇİRDİM

15 Temmuz'dan kısa süre sonra kalp krizi geçirdiğini söyleyen Yunus Doğan, "Büyük bir travma yaşadık sonrasında ve hala devam ediyor. Ondan kısa bir süre sonra üzüntü, sıkıntı, stresten ben kalp krizi geçirdim, baypas oldum. Durumumuza gelince ben 15 Temmuz'dan önce de maddi olarak iyiydim, elhamdülillah hala da iyiyim." ifadesinde bulundu.

BİZE "ÇAKMA GAZİLER" DİYORLAR

Gazilere yönelik çirkin ithamlarda bulunulduğunu belirten ve kendilerine sahip çıkılmasını isteyen Doğan, "Biz maaş almayan gazilerdeniz. Yani bizim adımız gazi. Adam hatta tabiri caizse bizimle 'çakma gaziler' diye dalga geçiyorlar. Bu da bizi yıpratıyor, üzüyor." diye konuştu.

BEKİR DEMİR: GAZİLERİMİZ ÇOK DERTLİ

Önce konuşmak istemediğini söyleyen ve sonra dertlerini anlatan Bekir Demir, "15 Temmuz gazileri olarak sıkıntılarımız var. Gazilerimiz çok dertli." dedi.

BAZI SİYASİLER TELEFONLARIMIZA BİLE ÇIKMIYOR

"Bizim üstümüzden prim yapan ve yüzümüze gülen bazı siyasiler, vekiller ve başkanlar telefonlarımıza bile bakmıyor" diyen Bekir Demir, "Bunlar bizi üzüyor, kırıyor. Hatta 'rahatsız etmeyin' diyorlar. Devlet Bahçeli, 'Gazilerimizi üzmeyin' diye boşuna konuşmuyor." dedi.

TEHDİT EDİYORLAR, DALGA GEÇİYORLAR

Darbe girişimlerinde yer alıp sıyrılanların olduğunu belirten Gazi Bekir Demir, göreve iade edilen ve beraat edenler ile ilgili endişelerini dile getirdi. Kendileriyle dalga geçildiğini vurgulayan Demir, şunları söyledi:

"Bizi Kıbrıs Gazisi, Kore Gazileri, Güneydoğu Gazileri'nden farklı görüyorlar" diyen Demir, "Bunlara fırsat veriyorlar. Bize 'Tayyip'in gazileri' diyorlar. 'Yarın hükümet değiştiği zaman siz görün.' Özgür Özel diyor ya; 'zibidi.' Neler diyorlar neler? Biri şehit yakınına küfrediyor, öbürü gaziyi hedef alıyor."

GAZİLERİN İÇERİSİNDE İŞ YAPAMAYANLAR, KÖTÜ DURUMDA OLANLAR VAR

Bazı gazilerin muhtaç durumda olduğunu belirten Bekir Demir, "Bizim gazilerin içerisinde hala durumu çok kötü, sakat kalıp, işini yapamayıp, zor durumda olanlar var. Hatta bizden durumu iyi olanlardan, onlara yardım edenler bile mevcut." dedi.

ÖZEL HASTANELER HAKLARINI VERMİYOR

Bazı özel hastanelerde kendilerine yönelik ayrımcı bir tavır olduğunu vurgulayan Demir, "Gazilerin en büyük derdimiz ne olur? Sağlık üzerine olur, hastane işleri olur. İçişleri Bakanlığı'nın kararı var var. Orada diyor ki; 'Özel hastanede gazinin kendisi, eşi ve birinci derecedeki yakınları yaralanır.' Bunu çıkaran bakanlık, resmi bir karar bu. 2 senedir özel hastaneler bunu uygulamıyor. Ben çocuğumu götürdüm, 'Hayır, ücrete tabisiniz' dediler. Bunu sadece bize, yani 15 Temmuz gazilerine yapıyorlar. Hatta İçişleri Bakanlığımızın genelgesini de götürdüm. Ne diyor biliyor musunuz? Bu kez kıvırıyorlar; 'Beyefendi, profesör ve doçent doktorlar ücret istiyorlar. Bunun dışındakilere gelebilirsiniz' diyorlar. 'Beyefendi, biz bundan 1-2 sene önce profesör ve doçent doktorlara da baktı. Böyle bir şey yoktu.' Bunları CİMER'e de şikayet ettik, herhangi bir şey çıkmadı." diye konuştu.

"MAAŞ ALIYOR" İDDİASINA SERT TEPKİ

Maaş aldıklarına yönelik iddialara tepki gösteren Demir, şu ifadelerde bulundu:

"Bir vekilin açıklaması oldu, 'Maaş alıyorlar' diye. Biz maaş falan almıyoruz ya! 15 Temmuz gazilerinin maaş almadığını çıkıp da bir tane vekil, bürokrat, bakan söylemiyor ya! Ama demek ki, maaş verilmiyorsa 15 Temmuz gazileri gazi değilsin. Vatandaş diyor ki, 'Ne kadar maaş alıyorsun?' 'Yok almıyoruz' diyoruz, 'Ya bir git Allah aşkına' diyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Bir gazeteci çıktı, 'Maaş alıyorlar' dedi. Bir dürüst olun ya, tek maaş almayan gaziler, 15 Temmuz gazileridir. Bunlar yüzünden hiç kimse inanmıyor. Yarın bir gün FETÖ gücü eline alırsa, 'Verin paraları' der, bunların peşine düşerler bu sefer. Bu nedenle 15 Temmuz gaziler çok üzgünler, sitemliler. Gaziler kenara itilmesin, sahip çıkılsın."

Erdoğan'ın "Şehit yakınları ve gazilere yanlış yapan karşısında beni bulur" sözlerini hatırlatan Demir, "Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'dan. Sadece vurulma derecesine göre, tazminat verildi ve yanında bazı haklar verildi, bu kadar." diye konuştu.

MUSTAFA UYGUN: BÖYLE BİR TEZAT VAR

İşten dönerken darbeye karşı direnen halka katılan ve darbeci yüzbaşı Mustafa Dağüstü tarafından vurulduğunu söyleyen Gazi Mustafa Uygun, omuriliğinin zedelenmesi sonucu belden aşağısının felç kaldığını belirtti. 2 yılı hastanede olmak üzere 8 yıldır tedavi gören Uygun, tekerlekli sandalye ile ilgili sorun yaşadığını belirtti.

TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUMUM, ANKARA'YA NASIL GİDECEĞİM?

Tekerlekli sandalye için Ankara Gazi Üniversitesi'nden rapor alınması gerektiğini belirten Uygun, bu durumun Türkiye genelindeki gaziler için büyük bir zorluk teşkil ettiğini vurguladı.

Ankara'ya gidip rapor alamadığı için 17 bin TL'ye tekerlekli sandalye aldığını belirten Uygun, “Ben 1 aydır tekerlekli sandalye sıkıntısı çekiyorum ve bildiğim kadarıyla Gazilere tekerlekli sandalye gibi medikal şeyler ücretsiz veriliyor. Ancak bunun için Ankara Gazi Üniversitesi'nden rapor almak gerekiyor. Ben şimdi tekerlekli sandalyeye mahkumum ve buradan Ankara'ya gitmem gerekiyor. Bu durumda Ankara'ya nasıl gideceğim? Böyle bir tezat var. Bu raporu çıkarmak için Edirne'deki de Ankara'ya gidecek, Kars'taki de Şanlıurfa'daki de Ankara'ya gidecek. Oysa bu raporu her ilde bir hastane olsa işlerini rahatlıkla görür. Ben yenisine 17 bin lira verdim. Rapor alsaydım geri ödeme yapacaktı. Sadece 15 Temmuz gazileri değil asker gazileri, polis gazileri de dahil bütün gaziler Ankara'daki Gazi Üniversitesi'nden rapor çıkartması gerekiyor." dedi.

DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN

Malulen emekli olduğunu ve devletin desteğinden memnun olduğunu ifade eden Uygun, “Devletimizden Allah razı olsun. Fizik tedaviye gidiyorum, 8 yıldır devlet karşılıyor. Bunun 2 yılı hastanede geçti, özel kurumda fizik tedavi alıyorum ve bunlara herhangi bir ücret ödemiyorum. Sadece tekerlekli sandalye alırken bir sıkıntı yaşadım." dedi.

Kaynak: Haber7