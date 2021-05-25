15 Temmuz gazilerinden Mescid-i Aksa açıklaması: Verilecek her görevle birlikte şehadete hazırız!

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Çocuk katili İsrail'in Filistinli mazlumlara yönelik zulmü, 15 Temmuz Diriliş Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği tarafından protesto edildi. Ankara Sincan cezaevi önünde bir araya gelen 15 Temmuz gazileri ile şehit yakınları, siyonistleri kınayarak Müslümanlara birlik olma çağrısı yaptı.

'Mescid-i Aksa'nın gayr-i müslimlerin hakimiyeti altında olması'

Platform adına basın açıklamasını 15 Temmuz Gazisi Arif Bostancı okudu. "Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın. Ama bilinsin ki devlet için, namus için, İslam için şehit olmak bizler için şereftir." diyerek sözlerine başlayan Gazi Bostancı, "İsrail tarafından işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi ve Peygamber Efendimiz'in (SAV) miraca yükseldiği yer olması sebebiyle İslam dünyası için kutsaldır." ifadelerini kullandı. Mescid-i Aksa'nın Müslümanların hakimiyetinde olması gerekliliğini vurgulayan Arif Bostancı, "Yahudiler, Filistin ve Kudüs'ün kendileri için vaat edilen topraklar olduğunu iddiası ile kurulan İsrail devleti üzerinden orantısız güç kullanıp Filistin yerleşkelerini tek tek ele geçirmekte ve Filistinlileri göçe zorlamaktadır. Harem-i Şerif olarak bilinen Mescid-i Aksa'nın gayr-i müslimlerin hakimiyeti altında olması İslam coğrafyası için kabul edilemez bir durumdur." dedi.

'Başkomutanımız Erdoğan'ın gayretinin farkındayız'

Gazi Arif Bostancı, sözlerine şöyle devam etti:

"Filistin'de yapılan insanlık dışı bu zulme, Türkiye'den başka hiçbir ülke yeterli tepkiyi göstermemektedir. Bizler 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri olarak Başkomutanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in işgal girişimi ve insanlık suçuna karşı gösterdiği olağanüstü gayretin farkındayız ve onun destekçisiyiz."

'Mescid-i Aksa için şehit olmaya hazırız'

"Nasıl ki 15 Temmuz'da hep beraber vatanımız için mücadele verdiysek, bugün de Mescid-i Aksa, Kudüs, Filistin için ve dünyada zulme uğrayan tüm Müslüman kardeşlerimiz için de tüm Müslüman devletlerinin birlikte mücadele etmesi gerekmektedir. Bizler 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri olarak bu mücadelede verilecek her görevi yerine getirmeye, mücadelenin sonunda da şehadete koşmaya hazırız."