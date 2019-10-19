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15 Temmuz gazilerinden çok sert tepki

Vatan hainlerine çok sert ifadelerle tepki gösteren Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Genel Başkanı Levent Yücel, "Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye asla ama asla diz çöktüremeyeceksiniz." dedi. Başkan Yücel, Türk Askeri'ni işgalcilikle suçlayanlara da şöyle seslendi: "Şerefli, Türk Ordusu'nu işgalcilikle suçlamak en büyük şerefsizliktir."

19 Ekim 2019 Cumartesi 08:34

Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr  15 Temmuz'da şehitlik makamına yükselen vatan kahramanlarının yakınları ile gaziler, Barış Pınarı Operasyonu'nda görev yapan Mehmetçiğe destek vermek üzere eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası önünde buluşarak yola çıktı.  

Tekbirlerle yola çıktılar

Mehteran takımının parçaları eşliğinde coşkulu anların yaşandığı buluşmada 'Şehitler ölmez vatan bölünmez.' sloganları atan gazilerle şehit yakınları, tekbirler getirerek vatan toprakları uğruna şehit olan askerlerimizle vatandaşlarımıza dua etti.

Şanlıurfa'ya hareket etmeden önce bir basın açıklaması yapan Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Genel Başkanı Levent Yücel hainlere seslenerek, "Milletimizi bölemeyecek, bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacak, devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye asla ama asla diz çöktüremeyeceksiniz." dedi.

'Şerefli Türk Ordusu'nu işgalcilikle suçlamak en büyük şerefsizliktir'

Türk Askeri'ni işgalcilikle suçlayanlara da seslenen Başkan Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Biz mazlumların, kısık seslilerin hamisi ve sesiyiz. Onların sesi olmaya da devam edeceğiz. İnancımız gereği nerede ve kimin eliyle bir mazluma zulüm yapılırsa biz o mazlumların hakkını o zalimlerden sorarız. Şerefli Türk Ordusu'nu işgalcilikle suçlamak en büyük şerefsizliktir."
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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 08:34
  1. Şanlıurfa
  2. Ordu
  3. Barış Pınarı Operasyonu

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  • enesenes58 dk önce
    Allah ordumuza melekler ordusuyla yardım etsin Her daim Hakkın ve Haklının yanında olmayı bizlere nasip etsin

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