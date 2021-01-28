15 Temmuz gazileri isyan etti: 'Haddi aşan asılsız haberler yapılıyor'

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, önceki hafta bazı 15 Temmuz gazileri tarafından hedef gösterilmiş, vakfa müdür olarak atanan Fatma Güngör hakkında da birtakım iddialar ortaya atılmıştı. Öte yandan vakıf, şehit yakınları ve gaziler için toplanan paraların tamamını hak sahiplerine ulaştırmamakla suçlanmıştı.

'Haddi aşan asılsız haberler yapıldığını görmekteyiz'

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, bugün bir grup 15 Temmuz gazisi ve şehit yakını tarafından ziyaret edildi. Fatma Güngör ile bir araya gelen grup, vakıf hakkında yapılan haberlere tepki gösterdi. Burada konuşan 15 Temmuz gazilerinden Arif Bostancı, "Bazı basın kuruluşları ve bazı marjinal kişilerin 15 Temmuz gazileri ve şehit ailelerimiz adına toplanan bağış paraları ile ilgili asılsız ve haddi aşan haberler yaptıklarını görmekteyiz." dedi.

'Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız'

"15 temmuz gazileri ve şehit yakınları olarak bizler, dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin ve devlet başkanımızın yanında olacağız." ifadesini kullanan Gazi Bostancı, "Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile 26 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak faaliyetine başlamıştır. 15 temmuz hain darbe girişimi sonrasında düzenlenen bağış kampanyası ile bu hain darbe girişiminde şehadet makamına erişmiş 246 kardeşimizin yakınlarına ve 2 bin 732 gazimize maddi manevi destek için toplanan meblağ 338 milyon 971 bin 731 liradır. Toplanan bağış paralarının bir kısmı koronavirüs salgını döneminde 22 Nisan 2020'den itibaren 10 kez bin lira olarak, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 15 temmuz şehit yakınları ve gazilerine vakıf tarafından verilmiştir. Bu nakdi yardımın devam edeceği sözü de alınmıştır. Bu şekilde ortalama 30 milyon dağıtılmıştır." şeklinde konuştu.

'Vakıf hakkında yapılan haberleri reddediyoruz'

Vakıf hakkındaki haberlere tepki gösteren 15 Temmuz Gazisi Arif Bostancı, şunları söyledi:

"Bazı basın kuruluşları ve bazı marjinal kişilerin 15 Temmuz gazileri ve şehit ailelerimiz adına toplanan bağış paraları ile ilgili asılsız ve haddi aşan haberler yaptıklarını görmekteyiz. Bizlerin adını kullanarak vakıfta çalışan ve bizlerin işlerini yürütmek için görevlendirilen hanımefendi Fatma Güngör için bile mesnetsiz karalamalar yapılmaktadır. Yerinde Ziyaret ettiğimiz vakfımız ve uzmanlarımız yeni projeler ve etkinliklerle bizlere pozitif katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtmişlerdir. Bunların takipçisi olacağız. Vakfımızın liyakate uygun şekilde gaziler ve şehit yakınları için faydalı olacağı aşikardır. İnsana verilen değerin en değerli yatırım olduğunu savunan devletimizin de vakfımızın da yanındayız. Tıpkı onların her zaman bizlerin yanında oldukları gibi. Bizler 15 temmuz gazileri ve şehit yakınları olarak vakıf adına yapılan ve gerçeği yansıtmayan açıklamaların hepsini reddediyoruz. Bizlere yakışan vakur duruşumuzu korumaktır."