15 Temmuz Derneği, şehitler için hatim programı düzenledi

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Derneği'nin Türkiye'nin farklı şehirleri ve yakın coğrafyada gerçekleştirdiği "Her Ayın 15'inde 251 Hatim Programı" pandemi koşulları nedeniyle Şüheda Camisi'nde yapılmaya başlandı.

Dernekten yapılan açıklamada, Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz'un bulunduğu yerleşkede bulunan camide yapılan kasım ayı programına 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turunç, "Şehitlerimizin bizim için yaptıklarını bir an olsun aklımızdan çıkarmadan yaşamalıyız. Onlara olan minnet borcumuzu ödemeye imkan yok. Her ay bu programda Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevlendirdiği hafızlarımızın ve şehit ailelerimizin okuduğu hatimlerin duasını yapıyoruz. Bu vesileyle bir kere daha yüce Allah’tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Turunç, Azerbeycan'ın kazandığı zaferi hatırlatarak, Azerbaycanlıların vatan savunmasında büyük bir mücadele örneği sergilediğini kaydetti.

Hatim programında başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere vatan savunmasında hayatını kaybeden ve Azerbeycan zaferine vesile olan şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve hatim duası yapıldı.

Pandemi sürecine bağlı olarak her ay düzenlenecek olan program, 15 Temmuz Derneği'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.