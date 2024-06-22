15 Temmuz Derneği Şehit Mehmet Ali Horoz'un vasiyetini yerine getirecek

15 Temmuz Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Bu vatan için gözünü kırpmadan canını veren Şehidimiz Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyetini yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur. Şehidimiz adına Afrika’da açacağımız su kuyusunun detaylarını yakında paylaşacağız," ifadelerine yer verildi.

15 Temmuz Derneği, Şehit Mehmet Ali Horoz’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diledi.

Şehidimizin vasiyetinin yerine getirilmesi, onun aziz hatırasını yaşatmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Açılacak su kuyusu ile hem şehidimizin ismi ölümsüzleştirilecek hem de ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatılmış olacak.