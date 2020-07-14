15 Temmuz Ankara şehitleri
15 Temmuz’da Ankara’da kaç kişi şehit oldu? | 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul, Ankara, Muğla ve Marmaris’te 251 kişi şehit oldu. Darbecilere karşı verilen mücadele hiçbir zaman unutulmayacak. Elbette 15 Temmuz gecesinin kahramanları da… 15 Temmuz’un 4. Senesi yaklaşırken vatandaşlar, şehitlerin isimlerini hatırlamak istiyor. Bu sebeple pek çok kişi şehitlerin isimlerini, nerene şehit olduklarını araştırıyor. İşte, 15 Temmuz Ankara şehitlerinin isimleri…
15 Temmuz 2016’da bir grup darbe yapmak için harekete geçti. Akşam saatlerinde yaşanan karışıklık vatandaşları kaygılandırırken kendilerine Yurtta Sulh Konseyi ismini vere grup TRT ekranlarında darbe bildirisi okuttu. Vatandaşlar ne olacağını merak ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşları meydanlara davet etti.
Vatandaşlar ve güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi sayesinde hainler emellerine ulaşamadı. Kanlı gecede Türkiye’de demokrasi adına 251 kişi şehit oldu.
15 Temmuz Ankara şehitleri
İbrahim Ateş
Ali Anar
Ankara Ak Parti Binası:
Sedat Kaplan
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Battal İlgün
Dikimevi Ankara
Hasan Altın
Genelkurmay Başkanlığı-Ankara
Celalettin İbiş
Bülent Aydın
Beytullah Yeşilay
Ali Mehmet Vurel
Ali Alıtkan
Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığı - Ankara
Mustafa Yaman
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
Hüseyin Güntekin
Halil Işılar
Hakan Ünver
Fırat Bulut
Cüneyt Bursa
Jandarma Genel Komutanlığı - Ankara
Tevhit Akkan
Hasan Gülhan
Akif Kapaklı
Kazan Ankara
Samet Cantürk
Ömer Takdemir
Lokman Biçinci
Hasan Yılmaz
Emrah Sapa
Kızılay - Ankara
Suat Akıncı
Osman Arslan
Mustafa Avcu
Mesut Uca
Fuat Bozkurt
Mamak-Ankara
Şener Dursun
Özel Harekat Daire Başkanlığı - Ankara
Yasin Bahadır Yüce
Yakup Sürücü
Velit Bekdaş
Ufuk Baysan
Aytekin Kuru
Özel Harekat Daire Başkanlığı Gölbaşı - Ankara
Birol Yavuz
Alparslan Yazıcı
Akif Altay
Ahmet Oruç
Ömer Halisdemir
TÜRKSAT-Ankara
Ali Karslı
Ahmet Özsoy