  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
15 Temmuz

15 Temmuz Ankara şehitleri

15 Temmuz’da Ankara’da kaç kişi şehit oldu? | 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul, Ankara, Muğla ve Marmaris’te 251 kişi şehit oldu. Darbecilere karşı verilen mücadele hiçbir zaman unutulmayacak. Elbette 15 Temmuz gecesinin kahramanları da… 15 Temmuz’un 4. Senesi yaklaşırken vatandaşlar, şehitlerin isimlerini hatırlamak istiyor. Bu sebeple pek çok kişi şehitlerin isimlerini, nerene şehit olduklarını araştırıyor. İşte, 15 Temmuz Ankara şehitlerinin isimleri…

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:42:00 -
15 Temmuz Ankara şehitleri

15 Temmuz 2016’da bir grup darbe yapmak için harekete geçti. Akşam saatlerinde yaşanan karışıklık vatandaşları kaygılandırırken kendilerine Yurtta Sulh Konseyi ismini vere grup TRT ekranlarında darbe bildirisi okuttu. Vatandaşlar ne olacağını merak ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşları meydanlara davet etti.

Vatandaşlar ve güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi sayesinde hainler emellerine ulaşamadı. Kanlı gecede Türkiye’de demokrasi adına 251 kişi şehit oldu.

15 Temmuz Ankara şehitleri

İbrahim Ateş

Ali Anar

Ankara Ak Parti Binası:

Sedat Kaplan

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Battal İlgün

Dikimevi Ankara

Hasan Altın

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

Celalettin İbiş

Bülent Aydın

Beytullah Yeşilay

Ali Mehmet Vurel

Ali Alıtkan

Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığı - Ankara

Mustafa Yaman

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü

Hüseyin Güntekin

Halil Işılar

Hakan Ünver

Fırat Bulut

Cüneyt Bursa

Jandarma Genel Komutanlığı - Ankara

Tevhit Akkan

Hasan Gülhan

Akif Kapaklı

Kazan Ankara

Samet Cantürk

Ömer Takdemir

Lokman Biçinci

Hasan Yılmaz

Emrah Sapa

Kızılay - Ankara

Suat Akıncı

Osman Arslan

Mustafa Avcu

Mesut Uca

Fuat Bozkurt

Mamak-Ankara

Şener Dursun

Özel Harekat Daire Başkanlığı - Ankara

Yasin Bahadır Yüce

Yakup Sürücü

Velit Bekdaş

Ufuk Baysan

Aytekin Kuru

Özel Harekat Daire Başkanlığı Gölbaşı - Ankara

Birol Yavuz

Alparslan Yazıcı

Akif Altay

Ahmet Oruç

Ömer Halisdemir

TÜRKSAT-Ankara

Ali Karslı

Ahmet Özsoy

15 Temmuz’da köprüde kaç kişi şehit oldu?
15 Temmuz’da köprüde kaç kişi şehit oldu?

15 Temmuz

15 Temmuz’da köprüde kaç kişi şehit oldu?

15 Temmuz şehitliği nerede İstanbul
15 Temmuz şehitliği nerede İstanbul

15 Temmuz

15 Temmuz şehitliği nerede İstanbul

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı