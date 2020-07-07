15 Temmuz anıtına nasıl gidilir?
Hem şehitlerimizi anmak hem de 15 Temmuz'u tekrar hatırlamak amacıyla vatandaşlar 15 Temmuz anıtını ziyaret etmek istiyor. 15 Temmuz anıtı her sene 15 Temmuz yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor. Peki, 15 Temmuz şehitler anıtına nasıl gidilir?
15 Temmuz anıtına nasıl gidilir?
15 Temmuz anıtı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası kısmında bulunuyor. Buraya ulaşmak isteyen vatandaşların metrobüsle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında inerek Şehitler Makamı'na ulaşabilirler.
15 Temmuz Şehitler Makamı İstanbul Üsküdar'da bulunmaktadır.
Anadolu yakasından gelenler için:
Kadıköy Söğütlüçeşme'den Metrobüse binerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında indiğinizde 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ulaşabilirsiniz.
Üsküdar'dan Üsküdar-Çekmeköy metrosuna binerek Altunizade durağında inerek Metrobüse aktarma yapınız. Metrobüs ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında indiğinizde 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ulaşabilirsiniz.
Ümraniye'den Üsküdar-Çekmeköy metrosuna binerek Altunizade durağında inerek Metrobüse aktarma yapınız. Metrobüs ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında indiğinizde 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ulaşabilirsiniz.
Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla taraflarından geliyorsanız Kadıköy-Tavşantepe metrosuna binerek Ünalan istasyonunda inip Metrobüse aktarma yapınız. Metrobüs ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında indiğinizde 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ulaşabilirsiniz.
Avrupa yakasından gelenler için:
Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler taraflarından geliyorsanız herhangi bir metrobüs durağından metrobüse binerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında indiğinizde 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ulaşabilirsiniz.
Bağcılar, Güngören taraflarından geliyorsanız Kabataş-Bağcılar tramvayına binerek Zeytinburnu durağında inip Metrobüse aktarma yapınız. Metrobüs ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında indiğinizde 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ulaşabilirsiniz.
Esenler, Bayrampaşa taraflarından geliyorsanız Yenikapı-Havaliamanı metrosuna binerek Merter'de inip Metrobüse aktarma yapınız. Metrobüs ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında indiğinizde 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ulaşabilirsiniz.
Taksim'den 129T numaralı otobüse binerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında indiğinizde 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ulaşabilirsiniz.
15 Temmuz Şehitler Anıtı konumuna gitmek için en yakın duraklar nerede?
15 Temmuz Şehitler Anıtı konumuna en yakın duraklar:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 303 metre uzaklıkta, 5 dk yürüme mesafesi.
15 Temmuz Şeh. Köp. 303 metre uzaklıkta, 5 dk yürüme mesafesi.
Tünel / Üsküdar Yönü 970 metre uzaklıkta, 13 dk yürüme mesafesi.
Tünel 971 metre uzaklıkta, 13 dk yürüme mesafesi.
Hangi Otobüs hatları 15 Temmuz Şehitler Anıtı yakınından geçiyor?
Bu Otobüs hatları 15 Temmuz Şehitler Anıtı yakınından geçiyor: 129T, 14M, 256, 34AS, 500A, 522.
Hangi Metro hatları 15 Temmuz Şehitler Anıtı yakınından geçiyor?
Bu Metro hatları 15 Temmuz Şehitler Anıtı yakınından geçiyor: M5.
Hangi Minibüs / Dolmuş hatları 15 Temmuz Şehitler Anıtı yakınından geçiyor?
Bu Minibüs / Dolmuş hatları 15 Temmuz Şehitler Anıtı yakınından geçiyor: DOLMUŞ: D-61.