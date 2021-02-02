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Eğitim 15 Şubat’ta kaçıncı sınıflar okula başlıyor?
Eğitim

15 Şubat’ta kaçıncı sınıflar okula başlıyor?

15 Şubat’ta köy okullarında kaçıncı sınıflar okula gidecek? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunmuş ve 15 Şubat’ta köy okullarında yüz yüze eğitimin başlayacağını belirtmişti. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ayrıntıları açıkladı. Peki, 15 Şubat’ta kaçıncı sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? Köy okullarının hepsi açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 10:26:00 -
15 Şubat’ta kaçıncı sınıflar okula başlıyor?

Köy okulları kaç gün açık olacak? Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yüz yüze eğitimin köy okullarında başlayacağının müjdesini verdi. Peki, köy okulları kaç gün açık olacak? Kaçıncı sınıflar 15 Şubat’ta okula gidecek?

15 Şubat’ta kaçıncı sınıflar okula başlıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat’ta köy okullarında eğitimin başlayacağını ifade etti. Ziya Selçuk yaptığı açıklamada “15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıl başlayacak. 15 Şubat’ta köy okullarını tam zamanlı ve tüm kademelerde açıyoruz. İl Hıfzıssıhha gerekli hallerde köy okullarında da uzaktan eğitim kararı alabilir” dedi.

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