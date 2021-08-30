1.5 senede bir teleferiği çalıştıramadı

CHP ve zillet ittifakı bileşenleri olan İP, SP, HDP, DP gibi onlarca partiyi birleştirerek Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni ele geçiren CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ismi gibi “yavaş” çıktı. Ankara’da 1.5 yıldır kapalı olan teleferiğin seferlere başlaması için yurt dışından halat bekleniyor. Yenimahalle-Şentepe arasında hizmet veren ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında seferleri durdurulan teleferik hattının 3 bin metrelik halatı için başlatılan ihalenin 4 ayda sonuçlanması planlanıyor. Halk ise CHP’li yönetime isyan ederek tepki gösterdi.

