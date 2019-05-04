1,5 saatlik görüşmenin ardından Trump'tan ilk açıklama: Putin ile 'Rus komedisini' tartıştık

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin ve Trump’ın 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi.

Venezuela’daki durumun ele alındığı görüşmede, Putin’in, ülkede sadece halkın kendi geleceğini tayin edebileceğini vurguladığı bilgisine yer verildi.

Putin, Venezuela’nın içişlerine müdahale edilmesi veya ülke yönetiminin güçle değiştirilmesinin, krizin çözümüne yönelik siyasi çözüm ümidine darbe vuracağını söyledi.

Görüşmede, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile geçen hafta gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgi veren Putin, üzerine düşen adımları atan Pyongyang yönetimine yönelik yaptırım baskısının hafifletilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamaya göre iki lider, Ukrayna’da düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan gelişmeleri de ele aldı. Rus tarafı, Kiev yönetiminin Minsk Anlaşması'nın uygulanması konusunda gerçekçi adımlar atılması gerektiğini savundu.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, çeşitli alanlarda karşılıklı temasların tekrar etkin hale getirilmesi için adımlar atılmasının gerekliliği teyit edildi.

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Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, iki liderin, nükleer silahsızlanmaya yönelik yeni bir anlaşma olasılığını istişare ettiklerini söyledi.

Görüşmede ayrıca, Trump, Venezuela’da yönetimin barışçıl bir şekilde değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Ticaret, Venezuela, Ukrayna, Kuzey Kore, Nükleer Silah Kontrolü ve hatta 'Rus komedisini' de tartıştık. Oldukça verimli bir görüşme." dedi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, görüşmelerinin "oldukça uzun ve iyi" geçtiğini belirterek, "(Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmaya atfen) Cadı avından uzun zaman önce de söylediğim gibi Rusya, Çin ve herkesle iyi geçinmek iyi bir şey. Kötü değil." ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya'nın kendisine yardım ettiği iddiasına atıfta bulunarak, "Ticaret, Venezuela, Ukrayna, Kuzey Kore, Nükleer Silah Kontrolü ve hatta 'Rus komedisini' de tartıştık. Oldukça verimli bir görüşme." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, iki liderin, nükleer silahsızlanmaya yönelik yeni bir anlaşma olasılığını istişare ettiklerini aktardı.

Sanders, görüşmede Trump'ın, Venezuela’da yönetimin barışçıl bir şekilde değişmesi gerektiğini vurguladığını anlattı.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada ise 1,5 saat süren görüşmede, Venezuela’daki durumun ele alındığı ve Putin’in, ülkede sadece halkın kendi geleceğini tayin edebileceğini vurguladığı bilgisine yer verildi.

Kremlin’den Putin-Trump görüşmesi hakkında açıklama

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen görüşmenin çok verimli geçtiğini açıkladı.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı basın servisi akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen telefon görüşmesi hakkında açıklama yaptı. İki lider arasında pek çok konunun konuşulduğunun belirtildiği açıklamada görüşmenin taraflar için çok verimli geçtiği vurgusu yapıldı. Açıklamada, "Vladimir Putin, Donald Trump’a 25 Nisan’da Vladivostok'taki Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-un ile yaptığı görüşmenin ana sonuçları hakkında bilgi verdi.” ifadelerine yer verildi. Görüşmede ayrıca Ukrayna meselesi ve Venezuela krizi gibi başka konular da görüşüldüğü belirtildi.