15 Ramazan Dünya Yetimler Günü

İlk olarak 2014’te gündeme alınan Dünya Yetimler Günü, bu sene sekizinci kez tüm İslam dünyasında yetim çocuklara yönelik farkındalığın artırılması ve yetim üreten savaş, yoksulluk, hastalık ve insan eliyle gerçekleşen diğer afetlerin en aza indirilmesi amacıyla idrak edilecek.

Dünya Yetimler Günü bugün sayıları yüz milyonlarla ifade edilen yetim yavrularımızın günü. Ana-babası olduğu halde onların sevgi ve şefkatinden mahrum kalan “sosyal yetimler” de eklendiğinde sayıları milyar ile ifade edilen kutsal emanetlerimiz, yetim çocuklarımızın günü bugün!

Neredeyse tüm devletlerin kabul ve taahhüt ettiği Çocuk Hakları Bildirgesi’nin üzerinden 30 yılı aşkın bir süre geçti. Bu sözleşme ile üye ülkeler, çocukların yaşama haklarının olduğunu, eğitim ve sağlık hizmetlerinden adil bir şekilde yararlanma haklarının olduğunu, çocuklar arasında din, dil, ırk ve mensubiyet ayrımı gözetmeksizin eşit şartlarda imkânlardan yararlanabileceklerini kabul ve taahhüt etmektedir.

Gelinen noktada dünyanın imkânlarının adil bir şekilde bölüşülmesine razı gelmeyen büyükler, çocukların hayallerinin üzerine kara bir bulut gibi çöktüler ve onlara güneşi unutturdular. Yoksulluk, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle her gün 22 bin çocuk ölürken, dünya merhamet yetimi oldu adeta!

Savaşlar, yoksulluklar, insan eliyle gerçekleşen afetler, yetersiz beslenme, salgın hastalıklar ve tıbbi yetersizlikler sebebiyle çocuklar fiziksel ve psikolojik gelişimini tamamlayamamakta ve hakları bir bir yok edilmektedir.

Kimisi yaşama hakkından mahrum bırakılırken gönülden ırak farklı coğrafyalarda, kimisi yetim kaldı savaşların ve yoksullukların olduğu coğrafyalarda... Kimisi çocuk yaşta asker yapıldı boyuna denk silahlar ellerinde, kimisi ise erken yaşta istismara uğradı çocuk anne oldu! Kimisine de “sen öl organların yaşasın merhametsiz zenginlerin bünyesinde” dendi ve kısık seslerin haykırışını duymadı dünya; belki de kulaklarını tıkadı çığlıklara.

Bugün sayıları yüz milyonları aşan yetimlerimiz savunmasız, korumasız ve karamsar bir pencereden dünyanın sisli manzarasını seyretmekte.

Henüz geç olmadan, insanlığı Suriye’de kendi devleti tarafından yetim bırakılmış çocuklara şemsiye olmaya, Doğu Türkistanlı çocukların sesini duymaya, Filistin’de öz yurdunda parya olan çocukların yanında olmaya, Arakan’da yıllar yılı vatansızlık ve göçebeliğin karanlığında kaybolan çocukları görmeye velhasıl dünyayı 400 milyon yetime hami olmaya davet ediyoruz.

Uluslar üstü sözleşmeler ile kanunlarla ve kocaman kocaman cümleler ile kabul ve taahhüt edilen çocuk hakları konusunda ne yazık ki dünya ödevlerini yapmamıştır. Çocuk hakları konusunda dünya sınıfta kalmıştır! Ve üzülerek dünyanın çocuk hakları karnesini sizlerlepaylaşıyoruz.

ÇOCUK HAKLARI KARNEMİZ

1- Dünyada yaşayan yaklaşık iki buçuk milyar çocuğun en az bir milyarı yetim, öksüz yahut sosyal yetimlerden oluşmaktadır. Yani dünya, çocuklarının önemli bir kısmını yetim bırakmıştır.

2- Suriye savaşında devlet eliyle insanlar katledilmekte ve çocuklar yetim bırakılmaktadır. Suriye iç savaşı dünyanın şahitliğinde yaklaşık bir milyon çocuğu yetim bırakmıştır.

3- Dünyada yaklaşık 395 milyon çocuk aşırı yoksulluk içinde yaşamaktadır. Her yıl yaklaşık 1 milyon kişi su ve hijyen kaynaklı hastalıklardan dolayı yaşamını yitirirken, her 2 dakikada bir çocuk yine aynı sebeplerden ötürü yaşama veda etmektedir.

4- Göçmen çocuklar Avrupa ülkelerinden kaybolmaktadır. Suriye’deki iç savaş süresince, Avrupa’ya geçiş esnasında 10.000 çocuk kaybolmuştur. Son olarak Almanya’da 18 yaş altı 5.835 göçmen çocuk ortadan kaybolmuştur.

5- Yine dünyanın başka bir bölgesinde, Çin’in soykırım politikaları çerçevesinde Doğu Türkistan’da ebeveynleri toplama kamplarına atılan çocukların ilk olarak kimlik bilgileri değiştirilmekte ve bu çocuklar Çinli ailelere evlatlık olarak verilmektedir. 7778 kreş ve yetimhanede 150 binden fazla Çinli görevlinin denetiminde 2 milyondan fazla çocuk ve yatılı okullara kapatılan 1,5 milyondan fazla orta öğretim öğrencisi “çocuk kampları”nda bulunmaktadır. Çocukların bir kısmı çeşitli araştırmalarda denek olarak kullanılarak organ ticareti için katledilmektedir. Kız çocukları ise çeşitli tehditlere maruz kalmanın yanı sıra,fuhuş mafyaları tarafındanda istismara uğramaktadır.