1.5 milyon kişiye evlilik eğitimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, ailenin bir çocuğun en güvenli alanı olduğunu belirterek, bu alanın sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için ebeveynlerin anne-baba olmadan önce iyi birer eş olmayı öğrenmeleri gerektiğini, 2013 yılında başlattıkları Evlilik Öncesi Eğitim Programının hedefinin de gençlerin uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sunmak olduğuna söyledi.

Yanık, "Evlilik Öncesi Eğitim Programımız ile gençlerimizin evlilik ve aile hayatını bir bütün olarak görebilmelerini, birbirleriyle doğru iletişim kurabilmeleri için gereken temel becerileri kazanmalarını sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

Her genç yararlanabilir

Eğitimlerin, alanında uzman eğiticiler tarafından verildiğini aktaran Yanık, "Evlilik çağına gelmiş ve aile kurmayı amaçlayan her gencimiz Evlilik Öncesi Eğitim Programından yararlanabiliyor. Programımıza 2013 yılından bu yana 1.5 milyon vatandaşımız katıldı" bilgisini verdi.

Bakan Yanık, Evlilik Öncesi Eğitim Programını yaygınlaştırmak amacıyla eğitici eğitimlerinin artırılacağını kaydetti.

Evlilik öncesi eğitimin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde eğitimler gerçekleştirilirken, Jandarma Genel Komutanlığında rütbeli personele ve Genelkurmay Başkanlığında görevli psikolog ve psikolojik danışmanlara da eğitici eğitimi verildi.

Program kapsamında verilen eğitimlerde nüfusa oranla birinci sırada Karabük, ikinci sırada Amasya, üçüncü sırada Isparta yer alıyor. Evlilik Öncesi Eğitim Programı, biri ‘Eğitici El Kitabı’ olmak üzere ‘Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri’, ‘Aile Hukuku’, ‘Evlilik ve Sağlık’ başlıklarını içeren 4 kitaptan oluşuyor.