15 Mart 1935: Ahmet Muhtar Paşa'nın vefatı (Osmanlı Generali)

Mahmut Muhtar Paşa, Soyadı Kanunu sonrasında Mahmut Muhtar Katırcıoğlu, İzmir Valiliği, Bahriye Nazırlığı ve diğer çeşitli devlet görevlerinde bulunmuş, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri devlet adamıdır. 93 Harbi Doğu Cephesi komutanı ve sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın oğludur. 1866’da İstanbul’da doğdu.







Galatasaray Sultanisinden mezun olduktan sonra, 1886’da Harbiye’ye girdi daha sonra Almanya’ya gönderilerek 1888’de Metz Harbiyesi’ni bitirdi. Teğmen olarak Prusya Ordusu’nda görev aldı. İstanbul’a döndüğünde Harbiye’de Erkanı Harbiye’nin Görevleri dersini okuttu. 1897 Yunan Harbinde Albay rütbesiyle Veletsin, Çatalca ve Dömeke Savaşlarında bulundu, 1900 yıllarında Fransız Büyük Manevralarında Osmanlı Devleti’ni ve orduyu temsil etti. Aynı yıl Piyade Dairesi İkinci Başkanlığı’na getirildi.







1908’de II. Meşrutiyet’in ilanında sonra birinci ferik rütbesi ile Hassa Ordusu Birinci Fıkra Komutanlığına tayin edildi ve 31 Mart Ayaklanması’nın bastırılmasında başarılar gösterdi. 17 Eylül 1909 tarihinde İzmir Valiliği’ne atandı. 2 Ekim 1910 tarihinde Bahriye Nazırlığına getirilerek valilik görevinden ayrıldı, İbrahim Hakkı Paşa kabinesiyle birlikte nazırlık görevinden de ayrıldı. 1912 ortalarında babası Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesinde tekrar Bahriye Nazırlığı’na getirildi.







Balkan Harbinde Trakya Şark Ordusu’nun sağ taraf 3. Ordu Komutanlığında bulundu, yaralandığı için istifa etmek zorunda kaldı. 1913’te Berlin Büyükelçiliği’ne tayin edildi. 1917 yılında bütün görevlerinden istifa ederek İskenderiye’de dinlenmeye çekildi. Mahmut Muhtar Paşa 1935 yılında Napoli’ye giderken yolda öldü.