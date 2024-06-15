15 Haziran 2017: Osman Şevket Yardımedici'nin vefatı (Âlim)
Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, İslam âlimlerimizden Osman Şevket Yardımedici'yi hayırla yâd ediyoruz.
Osman Şevket Yardımedici, 1934 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Şam ve Bağdat üniversitesinde eğitim gördü.
İngilizce, Arapça ve Osmanlıca bilen Osman Şevket Yardımedici, yıllarca Ankara merkez vaizi olarak çalıştı. Çeşitli illerde de vaaz veren Yardımedici, Azerbaycan, Kazakistan ve ABD’nin Oklahoma eyaleti Tulsa şehrinde de dersler verdi.
Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İslam alimi ve emekli Ankara vaizi Osman Şevket Yardımedici’nin cenaze törenine katıldı.
83 yaşında hayata veda eden Yardımedici’nin cenazesi Bağlum Mezarlığı’nda toprağa verildi.