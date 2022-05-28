  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Aktüel

15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Manisa'da 15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 23:42:00 -
15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

İbrahim Çelebi Mahallesi 3205 Sokak'taki apartmanın 4. katında yalnız yaşayan Tayfun Ardilli'den (72) haber alamayan bina sakinleri durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın merdiveni ile balkondan eve giren itfaiye ekipleri, Ardilli'nin cansız bedenini buldu.

Ardilli'nin cesedi, emniyet ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay