15 gün içinde 4'üncü otobüsün alev alışı
Balıkesir'de 5 kişinin öldüğü otobüs yangının ardından seyir halinde yanan otobüslere bir yenisi daha eklendi.15 Ağustos 2019 Perşembe 09:25
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çorum'dan İstanbul istikametine giden Sabri Ç. idaresindeki 34 FA 7999 plakalı yolcu otobüsü, Cankurtaran mevkisinde alev aldı.
Otobüsün içindeki dumanı fark eden yolcular, durumu şoföre bildirdi.
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