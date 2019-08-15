15 gün içinde 4'üncü otobüsün alev alışı Balıkesir'de 5 kişinin öldüğü otobüs yangının ardından seyir halinde yanan otobüslere bir yenisi daha eklendi.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Çorum'dan İstanbul istikametine giden Sabri Ç. idaresindeki 34 FA 7999 plakalı yolcu otobüsü, Cankurtaran mevkisinde alev aldı. Otobüsün içindeki dumanı fark eden yolcular, durumu şoföre bildirdi.

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