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Yaşam 15 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi!
Yaşam

15 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi!

Yeniakit Publisher
2024-03-25 17:26:00 -
15 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi!

Balıkesir'de öğle saatlerinde aniden bastıran ve 15 dakika etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Balıkesir'de öğle saatlerinde aniden bastıran ve 15 dakika etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent merkezinde saat 13.00 sıralarında aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika doluyla karışık etkili olan yağmur nedeniyle yollar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Başta Bahçelievler Mahallesi ile Gündoğan Mahallesi Bağlar Sokağı olmak üzere şehrin ana arterlerinde biriken sular hem araçlara hem yayalara zor anlar yaşattı. Bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı. Belediye ekipleri, yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı.

Sağanak Edremit ilçesinde de etkili oldu. İlçenin Çayiçi Caddesi kısa sürede suyla doldu, vatandaşlar yolun karşısına geçerken zor anlar yaşadı.

Balıkesir Valiliği’nden yapılan uyarıda vatandaşların yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı duyarlı ve hazırlıklı olunması istendi. Sağanağın saat 21.00'a kadar bölgede etkili olması bekleniyor.
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