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Kadın - Aile 15 dakikada tüylerinizden tamamen kurtulun: 2 yol! Bununla sürecekleri öyle bir şey yaptı ki... Peki nasıl?
Kadın - Aile

15 dakikada tüylerinizden tamamen kurtulun: 2 yol! Bununla sürecekleri öyle bir şey yaptı ki... Peki nasıl?

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15 dakikada tüylerinizden tamamen kurtulun: 2 yol! Bununla sürecekleri öyle bir şey yaptı ki... Peki nasıl?

Düzenli kuaför randevuları kadınların hayatının vazgeçilmezlerindendir. Yüzde, kollarda, bacaklarda ve diğer birçok bölgede çıkan istenmeyen tüyler kadınların korkulu kabuslarından biridir. Peki, ya sadece 15 dakikada bütün istenmeyen tüylerden kurtulabileceğinizi söylesek ne dersiniz? Bakın nasıl hazırlanıyor... 15-20 dakika bekletildiği söylenen yaygın iki ev yapımı 2 yol şunlardır...

Lazer epilasyon ve düzenli ağda, sorunu biraz daha hafifletse de kesin çözüm üretemiyor ve bütçenizin büyük bir kısmını buraya ayırmanıza ve diğer yandan da kızarıklık ve cilt hassasiyetlerine sebep oluyor.

Orta doğuda yüzyıllardır kullanılan bu yöntem sayesinde kadınlar sağlıklı görünen parlak ve yumuşak ciltlere sahip. Bu tarif cildinize yeni vitaminler, mineraller ve antioksidanlar kazandıracak ve diğer yandan da kozmetik firmalarını oldukça mutsuz edecek.

Tarifimiz için malzemeler:

2 yemek kaşığı bal.
1 yemek kaşığı yulaf ezmesi.
2 yemek kaşığı limon suyu.

Hazırlanışı:

Yulaf ezmesini bir toz haline gelinceye kadar ezin ve tüm malzemeleri karıştırıp homojen bir macun elde edene kadar karıştırın. Karışımı yüzünüze masaj yaparak yedirin ve 15 dakika sonra ılık suyla durulayın. Sonrasında nemlendirmeyi unutmayın ve ayda 2 – 3 kez uygulayın.

Zamanla tüylerinizin kaybolduğunu göreceksiniz.

Vücudunuzdaki istenmeyen tüylerden ağda, ip ya da cımbız gibi bilinen yöntemleri kullanarak kurtulmaya çalışıyor olabilirsiniz. Ancak bu yöntemler hiçbir zaman kesin sonuçlar vermez. Kıl köklerini tamamen kurutmak ve cildinizi tahrik etmeden istenmeyen tüylere veda etmek istiyorsanız...

Sosyal medyada paylaşılan ve 15-20 dakika bekletildiği söylenen yaygın iki ev yapımı 2 yol şunlardır.


Karbonat ve Limon Kürü: Karbonat ile limon suyu karıştırılarak macun kıvamına getirilir, tüylü bölgeye sürülüp 15 dakika bekletildikten sonra ılık suyla yıkanır.

Zerdeçal veya Tuz Karışımları: Zerdeçal ya da limon-tuz karışımı tüylerin üzerine uygulanıp kuruması beklenir, ardından nazikçe ovularak çıkartılmaya çalışılır.

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