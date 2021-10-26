15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri! Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?

15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapıldı. 15 bin özleşmeli öğretmenlik ataması için sınav merkezi tercihini yapan adayların merak ettiği sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağıydı. MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıkladı. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik alımı sözlü sınav yerlerini öğrenen adaylar şimdi de 15 bin öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki 15 bin öğretmen sözlü sınavı ne zaman? İşte 2021 2022 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri...

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama takvimine göre 15 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat yerleri e devlet üzerinden belli oldu.15 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerlerinin açıklanmasıyla birlikte şimdi de sözleşmeli öğretmen alımı sözlü, mülakat sınav tarihleri sorgulanır oldu. İşte 15 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması takvimi detaylar…

15 bin öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman yapılacak?

15 bin öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı.

Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de alındı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edildi. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

15 bin öğretmen ataması ne zaman olacak?

15 bin öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.