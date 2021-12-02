15 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB sözlü mülakat sonuç sorgulama!

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Sözlü sınavları tamamlayan ve mülakatlara katılan öğretmen adayları, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. MEB'in yayınladığı takvime göre 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 12-27 Kasım’da tamamlandı. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini araştırıyor. İşte MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları son durum haberleri.

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sabırsızlıkla bekleniyor. 15 bin öğretmen mülakatları tamamlandı, şimdi gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na “mülakat sonuçları açıklandı" duyurusuna çevrildi.

MEB'in açıklamasına göre, sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı atama takvimine göre sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021'de ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir. Sözleşmeli mülakat sonuçlarına itirazlar ise 3- 7 Ocak arasında alınacak ve itirazlar 14 Ocak'ta sonuçlandırılacak.

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

21- 26 Ocak arasında atama tercihleri yapılacak, atama sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı branş dağılımı ve ek atama konjtenları

Buna göre en fazla alım yapılacak bazı alanlar şöyle;

Sınıf öğretmenliği 2175

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1030

Fen Bilimleri 702

İlköğretim Matematik 1001

İngilizce 857

Okul öncesi 1302

Özel eğitim 1755

Rehberlik 804

Türk Dili ve Edebiyatı 501

Türkçe 698