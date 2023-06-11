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Ekonomi 15 ay sonra bir ilk! Ve dananın kuyruğu kopuyor! Dolar ve altın için çok kritik saatler başladı
Ekonomi

15 ay sonra bir ilk! Ve dananın kuyruğu kopuyor! Dolar ve altın için çok kritik saatler başladı

Yeniakit Publisher
2023-06-11 13:29:00 -
15 ay sonra bir ilk! Ve dananın kuyruğu kopuyor! Dolar ve altın için çok kritik saatler başladı

Fed, 15 ay önce başladığı faiz artırımına mola vermeye hazırlanıyor. Fed'in faiz artırımları ABD dolarını güçlendirirken, altın fiyatlarını baskılıyordu. Fed’in faiz artışlarına vereceği olası bir aranın altını desteklemesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika yapıcıları, 15 ay önce başlayan bir faiz artırım döngüsüne ilk molasını vermek üzere.

Çarşamba günü yapılacak Fed toplantısında gösterge faizinin yüzde 5-yüzde 5,25 aralığında tutulması ve geçen yılın mart ayına kadar uzanan 10 ardışık artışın ardından ilk duraklamanın gerçekleştirmesi bekleniyor.

Piyasanın beklentisi

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta 25 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin öngörüler yüzde 34 seviyesinden geriledi. İş gücü piyasasının soğumaya başlamış olabileceğine dair alınan sinyallerin akabinde 25 baz puan faiz artışına yönelik beklentiler yüzde 29'a düştü.

Piyasalar haziran toplantısının ardından temmuzda çeyrek puanlık bir artış ve ardından aralıkta benzer büyüklükte bir indirim olasılığını fiyatlıyor. Bazı Fed politika yapıcıları ise olası bir duraklamanın nihai faiz oranı olarak görülmemesi gerektiği görüşünde.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sırada faiz artışları ABD ekonomisindeki fiyat baskılarının azalmasına yardımcı olurken, enflasyon hedefin oldukça üzerinde seyretmeye devam ediyor. Diğer yandan Fed yöneticilerinin geleceğe dönük beklentileri de yakından izlenecek.

Fed Başkanı Jerome Powell, hem geçmiş hamlelerin hem de son bankacılık sorunlarının kredi koşulları ve ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirmek için faiz artışına ara verilmesinden yana olduğunu söyledi. Powell’ın yorumları, gelecek ay yapılacak bir sonraki toplantıda komitenin planlarına ilişkin ipuçları için incelenecek.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'de enflasyon ivmesinin yavaşladığına ancak önemli bir endişe olarak kalmaya devam ettiğine işaret ederek, Fed'i para politikası rotasında kalmaya çağırdı.

Bu gelişmeler izlenecek

12 Haziran ile başlayan haftanın veri takviminde, salı günü enflasyon, çarşamba günü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed'in para politikası kararı, perşembe günü haftalık işsizlik başvuruları, perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek.

Fed Başkanı Powell’ın toplantının ardından yapacağı konuşmada vereceği mesajlar da yakından takip edilecek.

Altın ve dolar nasıl etkilenecek?

FED faizinin yükselmesi ABD dolarını kısa ve orta vadede değer güçlendiriyordu. Güçlü dolar ise altın fiyatlarını baskılıyordu. Ancak Fed’in faiz artışlarına vereceği olası bir aranın altını desteklemesi bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda Fed’in frene basacağı beklentisi altına olan talebi artırmıştı. Fed‘in faiz artışlarını durduracağı beklentileri sayesinde altın fiyatları ons bazında pozitif seyrederken altın yatırımcılarının iyimserliği de arttı.

 

 

 

 

 

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