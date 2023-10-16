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Gündem 15 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Gündem

15 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Yeniakit Publisher
2023-10-16 23:11:00 -
15 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 15 aracın karıştığı kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 15 aracın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun İstanbul istikameti Kartepe mevkisinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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