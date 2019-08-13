0553 313 94 23

15 Ağustos Perşembe bankalarPTT noterler hastaneler belediyeler devlet kurumları açık mı?

Mübarek Kurban Bayramı tüm İslam aleminde büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Geçen yıllarda Kurban Bayramı tatili 9 gün olması nedeniyle bu yıl da Kurban Bayram tatilinin 9 gün olması bekleniyordu ancak bayram pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 2019 Kurban Bayram tatili 9 gün yapılmadı. Peki perşembe günü devlet daireleri açık olacak mı? 15 Ağustos Perşembe bankalar PTT belediyeler, nüfus müdürlükleri, hastaneler, noterler açılacak mı?

13 Ağustos 2019 Salı 09:52
15 Ağustos Perşembe bankalarPTT noterler hastaneler belediyeler devlet kurumları açık mı?

Mübarek Kurban Bayramı tüm İslam aleminde büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Geçen yıllarda Kurban Bayramı tatili 9 gün olması nedeniyle bu yıl da Kurban Bayram tatilinin 9 gün olması bekleniyordu ancak bayram pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 2019 Kurban Bayram tatili 9 gün yapılmadı. Peki perşembe günü devlet daireleri açık olacak mı? 15 Ağustos Perşembe bankalar PTT belediyeler, nüfus müdürlükleri, hastaneler, noterler açılacak mı?PTT 15 Ağustos Perşembe günü açık olacak mı? Kurban bayramı ne zaman bitiyor?

Bankalar temel olarak Borsa İstanbul’a bağlı oldukları için, Borsa İstanbul’un tatil olup olmadığı günlere göre değişiklik gösterecek. Borsa İstanbul’un bayram süresince çalışma günleri şu şekilde olacak;

11 Ağustos PazarKurban Bayramı 1. Gün: Kapalı

12 Ağustos PazartesiKurban Bayramı 2. Gün: Kapalı

13 Ağustos SalıKurban Bayramı 3. Gün: Kapalı

14 Ağustos ÇarşambaKurban Bayramı 4. Gün: Kapalı

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri, PTT, hastane poliklinikleri, belediyeler, nüfus müdürlürleri ise 15 Ağustos Perşembe günü itibariyle hizmet verecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 09:52
  1. İstanbul
  2. 15 Ağustos Perşembe bankalarPTT noterler hastaneler belediyeler devlet kurumları açık mı?
  3. kurban bayramı ne zaman bitiyor
  4. perşembe günü bankalar açık mı
  5. ptt perşembe günü açıkmı
  6. Kurban bayramı ne zaman bitiyor?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki aracın çarpıştığı kazayı ucuz atlattılar
    1. İki aracın çarpıştığı kazayı ucuz..
    2. Cengiz Ünder 100 adet kurban bağışladı
    3. 11 yaşındaki minik Atatuğra’dan..
    4. E-ihracata büyük teşvik
    5. Beşiktaş'ın yeni kalecisi belli oldu
    6. Down sendromlu Meryem’in zabıta olma..
    7. Avrupa borsaları
    8. Kadın muhtar ihtiyaç sahiplerini..
    9. Emlak piyasasında ’faiz’ hareketliliği
    10. (Özel) Emekli resim öğretmeni bakır..
    11. "Türkiye'yi dünyanın 13'üncü büyük..
    12. Başkan Kayalar Ordu’da bayramlaştı
    13. Vestel’in engelli hayvanları hayata..
    14. Kütahya'daki orman yangını kontrol..
    15. Vestel'e İngiltere’den ödül geldi
    16. Kaplumbağa kostümlü tiyatrocu yaya..
    17. (ÖZEL) ’İtfaiye ekiplerine silahlı..
    18. Otomobil elektrik direğine çarptı: 2..
    19. (ÖZEL) Türk mühendisler güneş..
    20. Çiğli’de evlere sıcak yemek servisi
    21. İstanbul’da 1 milyar 842 milyon Euro..
    22. Ucuzluğun da suyu çıktı! Bakanlık buna..
    23. Red Bull sporcusu Alexander..
    24. 'Şekerci abi'ye uyuşturucu baskını!..
    25. Yazın sıcağında kanyona gelenler üşüyor
    26. Türkiye’de 4 organın nakil ruhsatına..
    27. Gazeteci-Yazar Hayrettin Özcan: Alman..
    28. 44. UEFA Süper Kupa’nın sahibi..
    29. Siirt’te balkondan düşen çocuk ağır..
    30. Dağcılar termal şelalenin keyfini..
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Fitoterapi nedir?
    Fitoterapi nedir?

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Galatasaray İtalya'da dağıldı
    Galatasaray İtalya'da dağıldı
    Terör örgütü çocukları ön cepheye sürecek!
    Terör örgütü çocukları ön cepheye sürecek!