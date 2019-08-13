15 Ağustos Perşembe bankalarPTT noterler hastaneler belediyeler devlet kurumları açık mı?

Mübarek Kurban Bayramı tüm İslam aleminde büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Geçen yıllarda Kurban Bayramı tatili 9 gün olması nedeniyle bu yıl da Kurban Bayram tatilinin 9 gün olması bekleniyordu ancak bayram pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 2019 Kurban Bayram tatili 9 gün yapılmadı. Peki perşembe günü devlet daireleri açık olacak mı? 15 Ağustos Perşembe bankalar PTT belediyeler, nüfus müdürlükleri, hastaneler, noterler açılacak mı?PTT 15 Ağustos Perşembe günü açık olacak mı? Kurban bayramı ne zaman bitiyor?

Bankalar temel olarak Borsa İstanbul’a bağlı oldukları için, Borsa İstanbul’un tatil olup olmadığı günlere göre değişiklik gösterecek. Borsa İstanbul’un bayram süresince çalışma günleri şu şekilde olacak;

11 Ağustos PazarKurban Bayramı 1. Gün: Kapalı

12 Ağustos PazartesiKurban Bayramı 2. Gün: Kapalı

13 Ağustos SalıKurban Bayramı 3. Gün: Kapalı

14 Ağustos ÇarşambaKurban Bayramı 4. Gün: Kapalı

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri, PTT, hastane poliklinikleri, belediyeler, nüfus müdürlürleri ise 15 Ağustos Perşembe günü itibariyle hizmet verecek.