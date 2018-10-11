THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

15-25 yaş arasında şizofreni tehlikesi

Şizofreni 12 yaşından önce, 40 yaşından sonra pek görülmüyor. Tedavisi mümkün.

11 Ekim 2018 Perşembe 17:23
15-25 yaş arasında şizofreni tehlikesi


Şizofreni kişilik bölünmesi, zayıf kişilikli olma, zekâ geriliği veya tembellik değildir. Önemli ruhî hastalıklarından birisi.. Hastalarda genelde gerçekle hayal dünyasını ayırt edememe, mantıkî düşünme yeteneği kaybı, normal hissî tepkiler verememe ve kurallara uyamama görülür.

Aynı zamanda hatırlama ve normal konuşma yeteneği genelde geriler veya kaybolur. Diğer bedenî ve ruhî hastalıklarda olduğu gibi organik sebepleri vardır.

Sıklıkla 15-25 yaşları arasında ortaya çıkmaktadır. Şizofreni hastalığı 12 yaşından önce ve 40 yaşından sonra görülmesi enderdir.

Günümüzde kullanılan ilaçlar; belirtileri büyük oranda kontrol altına alabilmekte, ancak bazı semptomlar çoğu hastada hayat boyu sürmektedir.

Bazı hastalar sadece bir defa atak geçirmekte, bazı hastalarda ara dönemleri normal olan ve tekrarlayan ataklar olmakta, bazı hastalarda ise belirtilerde artma ve azalma ile giden ancak hiçbir zaman normale dönmeyen bir seyir görülebilmektedir. İlaç kullanımı ile çoğu belirti kontrol altına alınabilmektedir. Ancak bazı hastalar, halen var olan ilaç tedavilerinden faydalanamamakta, ekonomik sebeplerle ilaçları temin edememekte veya ilaç yan etkileri yüzünden tedaviye devam etmek istememektedir.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 17:23
  1. çocuklarda şizofreni
  2. şizofreni

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şarkıcı Tuba Ergüzel intihar mı etti?
    1. Şarkıcı Tuba Ergüzel intihar mı etti?
    2. Silah ruhsatsız çıkarsa Arda ne kadar..
    3. Öğrenci servisi su kanalına düştü: 3..
    4. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    5. Duruşma öncesi Brunson'a dikkat çeken..
    6. Ordu’da suya yüzde 10 indirim geldi
    7. İnanılmaz süt yalanları
    8. Ev satın alırken...
    9. RTÜK üyesi Ersoy'a trafikte çirkin..
    10. İlk yerli otomobil VEO’nun tasarımı..
    11. 7 bin bekçi alımı sınav konuları 2018
    12. Fransız devinden Türkiye açıklaması:..
    13. Diyarbakır'da silahlı saldırı: 2 kişi..
    14. 'Su ile ilgili çalışmalarımızla..
    15. Amerika borsası düşüşle açıldı
    16. Amasya merkezli silah kaçakçılığı..
    17. Öğrenci servisi ile çarpışan..
    18. A Milli Takım, Rize'de sahneye çıkıyor!
    19. Bekçilik sınav giriş belgesi açıklandı..
    20. Kastamonu'da karşı şeride geçti ölüm..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!