15-25 yaş arasında şizofreni tehlikesi



Şizofreni kişilik bölünmesi, zayıf kişilikli olma, zekâ geriliği veya tembellik değildir. Önemli ruhî hastalıklarından birisi.. Hastalarda genelde gerçekle hayal dünyasını ayırt edememe, mantıkî düşünme yeteneği kaybı, normal hissî tepkiler verememe ve kurallara uyamama görülür.

Aynı zamanda hatırlama ve normal konuşma yeteneği genelde geriler veya kaybolur. Diğer bedenî ve ruhî hastalıklarda olduğu gibi organik sebepleri vardır.

Sıklıkla 15-25 yaşları arasında ortaya çıkmaktadır. Şizofreni hastalığı 12 yaşından önce ve 40 yaşından sonra görülmesi enderdir.

Günümüzde kullanılan ilaçlar; belirtileri büyük oranda kontrol altına alabilmekte, ancak bazı semptomlar çoğu hastada hayat boyu sürmektedir.

Bazı hastalar sadece bir defa atak geçirmekte, bazı hastalarda ara dönemleri normal olan ve tekrarlayan ataklar olmakta, bazı hastalarda ise belirtilerde artma ve azalma ile giden ancak hiçbir zaman normale dönmeyen bir seyir görülebilmektedir. İlaç kullanımı ile çoğu belirti kontrol altına alınabilmektedir. Ancak bazı hastalar, halen var olan ilaç tedavilerinden faydalanamamakta, ekonomik sebeplerle ilaçları temin edememekte veya ilaç yan etkileri yüzünden tedaviye devam etmek istememektedir.