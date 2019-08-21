149 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botlarınca kurtarıldı TCG Türkeli karakol gemisinin Müsellim Boğazı’nda tespit ettiği 3 botta bulunan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

TCG Türkeli karakol gemisinin Müsellim Boğazı’nda tespit ettiği 3 botta bulunan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Türkeli karakol gemimiz tarafından Müsellim Boğazı’nda 3 adet düzensiz göçmen botu tespit edilerek, 149 düzensiz göçmenin Türk Sahil Güvenlik botlarınca kurtarılması sağlandı” denildi.

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