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Gündem 144 yıl sonra bir ilk! İstanbul Barosu'nun yeni başkanı seçildi
Gündem

144 yıl sonra bir ilk! İstanbul Barosu'nun yeni başkanı seçildi

İstanbul Barosu'nun 52. Genel Kurulu'nda yeni başkan, resmi olmayan sonuçlara göre, Filiz Saraç oldu. Filiz Saraç aynı zamanda 144 yıllık kurulun ilk kadın başkanı oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 19:15:00 - 2022-10-23 19:21:34
144 yıl sonra bir ilk! İstanbul Barosu'nun yeni başkanı seçildi

İstanbul Barosu'nun yeni başkan ile yönetimini seçeceği 52. Genel Kurulu süreci tamamlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda bu sabah saat 09.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erdi.

9 aday yarıştı

Seçimlerde, 56 bin 944 avukatın oy kullanma hakkı bulunurken, 144 sandık kuruldu. 9 adayın bulunduğu başkanlık yarışında, sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı yaklaşık 2 saat sürdü.

YARIŞI FİLİZ SARAÇ KAZANDI

Görevliler sandıklardaki oyları tek tek saydı. Yapılan sayımın ardından seçimi Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Filiz Saraç kazandı.

 'İSTANBUL BARO'MUZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Seçimlerin ardından konuşma yapan Filiz Saraç, "Bana bu onuru yaşatan bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. İstanbul Barosu 144 yıllık tarihiyle hak mücadelesinin simgesidir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına girerken, 144 yıllık baromuzun ilk kadın başkanı olmanın onuru yaşatan İstanbul Baro'muza teşekkür ediyorum. Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün bu onuru yaşıyorum. Huzurunda saygıyla eğiliyorum" dedi.

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