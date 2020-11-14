14.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَص۪يبٌ مِنْهَاۚ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَاۜ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُق۪يتاً
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Kim iyi bir işe aracılık ederse ondan kendisi için bir nasip olur;
kim de kötü bir işe aracılık ederse onun da buna denk bir payı olur.
Allah her şeyi koruyup hakkını vermektedir."(Nisâ Suresi - 85 ) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe) cennete giremez."
(Müslim, “Îmân”, 168; Tirmizî, “Birr”,79)