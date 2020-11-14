  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 14.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

14.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-11-14 08:00:00 -
14.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَص۪يبٌ مِنْهَاۚ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَاۜ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُق۪يتاً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Kim iyi bir işe aracılık ederse ondan kendisi için bir nasip olur;

  kim de kötü bir işe aracılık ederse onun da buna   denk bir payı olur.

  Allah her şeyi koruyup hakkını vermektedir."

 (Nisâ Suresi - 85 )                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe) cennete giremez."

(Müslim, “Îmân”, 168; Tirmizî, “Birr”,79)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar uyarmıştı! Ermenilerden alçak hareket
Gündem

Abdullah Ağar uyarmıştı! Ermenilerden alçak hareket

27 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer'i terk eden Ermeniler, evleri ve ormanlık alanları ateşe veriyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdul..
Aynı günde 4 Kovid-19 testi yaptırdı! Elon Musk'ın sözleri dünya gündemini sarstı
Dünya

Aynı günde 4 Kovid-19 testi yaptırdı! Elon Musk'ın sözleri dünya gündemini sarstı

Elektrikli araç tasarlayan ve üreten Tesla şirketinin Üst Yöneticisi Elon Musk, aynı gün içinde yaptırdığı 4 koronavirüs testinden ikisinin ..
Canlı yayında Kuran'ı Kerim'e büyük saygısızlık! O anlar büyük tepki çekti
Gündem

Canlı yayında Kuran'ı Kerim'e büyük saygısızlık! O anlar büyük tepki çekti

Astrolog olduğu ifade edilen Tuğçe Akbaş'ın katıldığı bir canlı yayında Kuran'ı Kerim'e yaptığı saygısızlık büyük tepki çekti...
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay