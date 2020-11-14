14.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَص۪يبٌ مِنْهَاۚ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَاۜ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُق۪يتاً



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Kim iyi bir işe aracılık ederse ondan kendisi için bir nasip olur;

kim de kötü bir işe aracılık ederse onun da buna denk bir payı olur.

Allah her şeyi koruyup hakkını vermektedir."

(Nisâ Suresi - 85 ) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe) cennete giremez."

(Müslim, “Îmân”, 168; Tirmizî, “Birr”,79)